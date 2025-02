publicite

Le samedi 15 février 2025, Ouagadougou a vu le lancement de la première édition du projet « Best plan forever », par l’association Jeunesse Engagée. Cette initiative ambitieuse entend s’attaquer au problème du chômage des jeunes et contribuer à leur essor économique.

Au Burkina Faso, où la jeunesse représente une part importante de la population, l’insertion professionnelle et la contribution économique sont des enjeux majeurs. Face à cette problématique grandissante, l’association jeunesse engagée à fait de la lutte contre le chômage son sacerdoce, à travers le programme « Best Plan Forever ».

« Ce projet a pour objectif de permettre aux jeunes de mettre en exergue les connaissances acquises au cours des années scolaires et universitaire, permettre à des jeunes porteurs de projet de pouvoir mettre en place une entreprise qui pourra employer des jeunes en conditions défavorables au sein de leur entreprise, permettra aux jeunes d’apporter une pierre de plus dans la reconstruction du pays », a détaillé Caren Zongo, membre de l’association Jeunesse Engagée.

Cette première édition du projet « Best plan forever » est placée sous le thème « Jeunesse autonomie et solidarité pour la propulsion sociale économique d’un Burkina émergent et indépendant ». Elle a pour but ultime de soutenir les étudiants en fin de cursus, notamment les jeunes défavorisés et les orphelins, dans la concrétisation de leurs projets en vue de leur indépendance financière.

Pour sa phase pilote, le projet « Best Plan Forever » se fixe l’objectif ambitieux de subventionner une vingtaine de jeunes entrepreneurs. L’association Jeunesse Engagée s’engage à les accompagner financièrement, en s’appuyant sur un réseau de partenaires qu’elle s’emploie à mobiliser pour assurer le succès de cette initiative.

Soulignant que cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui prône l’autodétermination, le député de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), Aly Badra Ouédraogo a en sa qualité de parrain salué l’initiative. Il a de ce fait martelé sa disponibilité à soutenir le projet, pour soutenir la jeunesse burkinabè.

« Nous allons faire le nécessaire pour qu’ils puissent impacter très positivement l’environnement économique du Burkina Faso, à travers des projets bancables qui sont portés par des jeunes, et qui eux-mêmes vont créer de la richesse et employer d’autres jeunes à leur tour », a-t-il soutenu.

Ainsi dit, du 15 mars au 15 avril 2025, les jeunes de 16 à 35 ans sont invités à souscrire au programme « Best Plan forever ». Les inscriptions se font sur le site web de « Best plan’s forever ».

