Littérature : Halima Gnessien explore la vie des étudiants sur le campus

Halima Gnessien a présenté son tout premier roman, « Soir d’ombre sur l’université », le samedi 15 février 2025 à Ouagadougou.

À travers cet essai de 107 pages, réparti en 13 chapitres, Halima Gnessien aborde diverses thématiques. De la mort de Bérékissa Condombo, étudiante à l’université, à la prostitution, l’auteure explore également les malversations financières dans les administrations publiques ainsi que les conditions de vie difficiles des étudiants sur le campus.

Édité par les Éditions Hector-Adams, « Soir d’ombre sur l’université » est, selon l’auteure, « une manière d’interpeller tout le monde, filles comme garçons, sur l’importance de savoir faire des choix dans la vie », a affirmé Halima Gnessien.

Diplômée en finances et actuellement employée en comptabilité, Halima Gnessien parvient à concilier sa passion pour l’écriture et sa carrière en trouvant un équilibre entre les chiffres et les mots. « Depuis toujours, j’ai aimé écrire. Les chiffres, eux aussi, me passionnent. C’est pourquoi je n’ai jamais vu d’ambiguïté ni de difficulté particulière à allier les deux », a-t-elle expliqué.

Aminata Konaté, marraine de la cérémonie de dédicace, a exprimé son honneur et sa disponibilité pour soutenir l’auteure. « Ce n’était pas un devoir, mais une véritable obligation d’accepter son invitation en tant que marraine. C’est un honneur de pouvoir la soutenir et d’être présente aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Soir d’ombre sur l’université est disponible à la librairie Mercury au prix de 3000 FCFA.

Djamila WOMBO et Soumaïla MALO (Stagiaires)

