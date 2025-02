Evaluation des contrats d’objectifs 2024 : Une performance de 82% pour le ministère en charge de l’enseignement secondaire

publicite

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubakar Savadogo, était face au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ce samedi 15 février 2025, dans le cadre de l’évaluation du contrat d’objectifs assigné à son département. À l’issue de cet exercice, il s’est exprimé devant la presse pour dresser le bilan et présenter les perspectives de son ministère.

Dr Boubakar Savadogo a salué l’engagement de ses collaborateurs, qui ont multiplié les efforts pour que les objectifs fixés soient atteints. Leur engagement a permis d’atteindre une performance de 82 %. À l’entendre, ce résultat est très satisfaisant, compte tenu du fait que c’est un nouveau ministère.

Parmi les avancées majeures, le ministre a relevé trois indicateurs clés. Il s’agit notamment de l’augmentation du taux de jeunes bénéficiant de l’enseignement et de la formation professionnelle, atteignant 100 % des objectifs fixés, de la réalisation des référentiels et documents cadres, qui ont également atteint 100 % de mise en œuvre, et des autres activités moins avancées, en raison de lenteurs administratives et de la clarification des tutelles entre partenaires, mais qui seront finalisées en 2025.

Le chef du département de la Formation professionnelle et technique a ensuite détaillé la stratégie de son ministère pour transformer le paysage éducatif du Burkina Faso.

« Nous nous sommes fixés pour ambition, en accord avec les instructions du Chef de l’État, d’orienter à l’avenir au moins 60 % des élèves du secondaire vers l’enseignement technique et la formation professionnelle. Aujourd’hui, ce taux est seulement de 5 %. Nous voulons donc totalement inverser la tendance », a-t-il déclaré.

Le ministre a précisé que cette transformation ne signifie pas un abandon de l’enseignement général, mais plutôt une orientation des apprenants vers les disciplines scientifiques afin de préparer une masse critique de scientifiques burkinabè pour accompagner l’industrialisation et la transformation économique du pays.

Ces orientations s’inscrivent dans une dynamique de modernisation du système éducatif burkinabè, avec pour objectif de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi et de contribuer au développement économique national.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

