Evaluation des contrats d’objectifs 2024 : Un taux de réalisation de 91,26% pour le ministère de l’enseignement de base

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a été reçu, ce samedi 15 février 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour la séance d’évaluation du contrat d’objectifs qui lui a été assigné au titre de l’année 2024.

Le contrat d’objectifs du ministre Dingara portait sur trois axes que sont la reconstruction des infrastructures scolaires, la réforme du système éducatif et la promotion des langues nationales. Il a été réalisé à hauteur de 91,26 %. Un taux satisfaisant qui traduit les performances du système éducatif burkinabè, malgré la situation sécuritaire.

« Nous avons des motifs de satisfaction. Le taux de préscolarisation est passé de 6,6 % en 2023 à 6,9% en 2024. Ce taux est encore faible et nous travaillons à l’améliorer. À la rentrée 2024, on avait environ 260 Centres d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP), encore appelés garderies et crèches. Nous avons ouvert 309 CEEP au dernier trimestre de 2024, ce qui veut dire que l’effectif a doublé.

Cela traduit la volonté des plus hautes autorités de développer ce pan de notre système éducatif. En ce qui concerne le primaire, nous avons réalisé un taux brut de scolarisation de 78,4% en 2024, contre 74,4% en 2023. Ce bond signifie que notre système est en train de se reconstituer, que des efforts ont été faits et que les acteurs ont accompli de grandes tâches », a expliqué le ministre Jacques Sosthène Dingara.

D’où son hommage rendu à tous les acteurs du système éducatif, à savoir les enseignants, les encadreurs, les partenaires sociaux et les partenaires financiers « pour tout ce qui a été fait, pour tous les efforts et pour toute cette résilience afin que notre système éducatif reste debout ».

Des instructions et des orientations ont été données par le Chef du Gouvernement, notamment pour l’officialisation de nos langues nationales et le renforcement de la réforme du système éducatif.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/P𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

