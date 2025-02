Diplomatie : Le Secrétaire d’État du Vatican est à Ouagadougou

publicite

Le Secrétaire d’État du Pape François, le Cardinal Pietro Parolin, est arrivé dans la soirée du 14 février 2025 à Ouagadougou.

Il a été accueilli par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné du ministre en charge des Affaires étrangères et d’éminentes personnalités de l’église dont le président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger et l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou.

L’illustre hôte prendra part au Jubilé de 125 ans d’évangélisation de l’Église Famille de Dieu. Le programme de son séjour prévoit des audiences avec les plus hautes autorités ainsi que les dignitaires coutumiers et religieux.

Le secrétaire d’État est le chargé des affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège. Il est considéré comme le « Premier ministre » de l’État du Vatican et représente le Souverain pontife, chef de l’État du Vatican, dans les relations avec les États et les autres acteurs du droit international.

Source : DCRP/Primature

