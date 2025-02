Burkina Faso : La production d’or a atteint plus de 8 tonnes au 31 décembre 2024, contre une prévision initiale de 500 kg (Ministre)

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, a été reçu dans la matinée du samedi 15 février 2025 pour l’évaluation de la mise en œuvre de son contrat d’objectifs 2024. À l’issue de cette rencontre, le ministre a présenté un bilan globalement satisfaisant.

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, a souligné l’adoption du nouveau code minier et de ses textes d’application comme l’une des grandes réalisations de l’année 2024. Sur 19 textes, le ministère a pu porter en Conseil des ministres 18 textes qui ont été adoptés. Le ministère a également travaillé à faire adopter le contenu local dans le secteur minier.

La lutte contre la fraude a aussi occupé une place importante dans les activités du ministère. Grâce aux efforts de la Société nationale des substances précieuses (SONASP), la production d’or a atteint plus de 8 tonnes au 31 décembre 2024, contre une prévision initiale de 500 kg. « Le pays n’a jamais connu ces chiffres », a précisé le ministre.

En matière d’énergie, le ministre a évoqué les progrès réalisés dans le cadre du programme de développement du nucléaire, un projet stratégique pour la souveraineté énergétique du pays. Le ministère a par ailleurs poursuivi la construction de nouvelles infrastructures de transport et de distribution d’électricité.

« Au total, 220 km de lignes ont été construits. Il y a également le démarrage des travaux dans 105 localités. Et, au 31 décembre, nous avons pu réceptionner les infrastructures dans 60 localités », a souligné le ministre. Globalement, le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières affiche un taux d’exécution de 85,83 % au titre de l’année 2024.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a par ailleurs donné des orientations précises pour intégrer ces réalisations dans les documents programmatiques de 2025 « afin de faire du secteur de l’énergie et des mines un secteur à forte valeur ajoutée, qui puisse être le socle de développement pour le pays et qui puisse accompagner l’ensemble des autres secteurs de développement du pays », a conclu le ministre en charge de l’Énergie et des Mines.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

