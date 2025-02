Evaluation des membres du gouvernement : 90,98% pour le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme

publicite

Le département ministériel de Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a connu durant l’année 2024 des avancées significatives dans ses différents secteurs d’intervention. Bien que le ministère ait rencontré des difficultés, notamment dans la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures, il a réussi au 31 décembre 2024 à obtenir un taux de réalisation des objectifs de 90,98%.

La suite après cette publicité

« Pour le secteur de la communication, nous avons travaillé à mettre en œuvre de façon effective la stratégie de communication de guerre à travers un plan d’action opérationnel qui a vu la mise en œuvre d’actions majeures telles que la production d’émissions audiovisuelles dans les langues nationales, la tenue de sessions de formation au profit des médias et la production de contenus de sensibilisation des populations sur la mobilisation générale contre le terrorisme et également sur des questions liées à la cohésion sociale et à la citoyenneté” a relevé le Ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le ministère a également durant l’année 2024 œuvré au renforcement des capacités des médias publics et privés à travers des subventions et la signature de deux contrats-plans avec la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) et les Éditions Sidwaya. L’érection de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) en établissement public de l’État.

“Nous avons travaillé en 2024 à renforcer les capacités des médias, que ce soit les médias publics mais aussi les médias privés à travers la subvention que l’État apporte aux médias privés. Nous avons signé deux contraplans entre l’État burkinabè et la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) et également les Éditions Sidwaya. Il faut également relever avec satisfaction l’érection de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) en établissement public de l’État » a soutenu le Ministre en charge de la Communication.

L’année 2024 a également été marquée par des réformes structurelles dans le domaine de la culture et du tourisme. L’adoption d’une nouvelle loi sur l’organisation du cinéma, en décembre, ouvre la voie à la mise en place de l’Agence Burkinabè de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, qui aura pour mission de renforcer les capacités des acteurs et de garantir un mécanisme de financement pérenne du secteur. Parmi les événements culturels d’envergure organisés figurent la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) à Bobo-Dioulasso, le Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) entre autres.

L’inscription de la Cour Royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est également une victoire majeure pour la valorisation du patrimoine burkinabè. Le ministre a salué l’engagement de l’ensemble du personnel du ministère, dont les efforts ont permis d’atteindre ces résultats.

En termes de perspectives, le Ministre Ouédraogo place l’année 2025 sous le signe de la consolidation des acquis et de l’intensification des actions en faveur de la lutte contre la désinformation et la mobilisation populaire. Parmi les grandes échéances attendues figurent entre autres la tenue du FESPACO, l’organisation des UACO, la poursuite des Prix Galian, avec des réformes envisagées pour élargir sa portée.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite