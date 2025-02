Evaluation du contrat d’objectifs 2024 des ministères : 89,82% pour le ministère de la santé

publicite

Les efforts déployés en 2024 par le ministère de la Santé ont été guidés par deux grands objectifs : la prise en charge rapide des situations d’urgence dans les zones sécurisées et pour les populations déplacées internes, ainsi que l’amélioration de l’accès aux services de santé et de nutrition pour l’ensemble des populations burkinabè. Les efforts consentis par le ministre Kargougou et son équipe ont permis d’atteindre un taux de réalisation des objectifs de 89,82%.

La suite après cette publicité

Selon le ministre Lucien Kargougou, au cours de l’année 2024, plus de 178 000 enfants malnutris ont été pris en charge, ainsi que 230 000 enfants atteints de paludisme. De plus, 350 000 femmes enceintes ont bénéficié d’un traitement préventif contre cette maladie.

Grâce à la gratuité des soins, plus de 8 millions de prestations ont été offertes aux enfants de moins de 5 ans et 7,5 millions aux femmes enceintes. La numérisation des fiches de soins a également permis d’améliorer la gestion des services de santé.

Pour 2025, les priorités du ministère de la Santé incluent la prévention, la généralisation du dossier médical informatisé, l’achèvement du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso et l’amélioration de l’accès à l’eau dans les formations sanitaires. Un vibrant hommage est rendu aux agents de santé, notamment ceux opérant en zones de sécurité, pour leur engagement à assurer la continuité des soins essentiels au Burkina Faso.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite