Ouagadougou : Découverte d’un réseau de distribution de produits dangereux pour enfants

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF), dirigée par Sanibè FAHO, a récemment démantelé un réseau de distribution de produits douteux et d’emballages dangereux, à la suite d’une dénonciation et d’enquêtes approfondies dans le grand marché de Ouagadougou, à Sankaryaré et Kalgondé.

Ces produits, sous forme de bonbons ressemblant à des comprimés, des seringues et des pistolets, pourraient être une menace pour la santé et la sécurité des enfants en incitant à la violence et en portant atteinte aux bonnes mœurs.

Ces bonbons dangereux ont été immédiatement retirés du marché.

« Ces emballages de bonbons douteux peuvent avoir de graves répercussions sur la santé des enfants », a déclaré Monsieur Sanibè FAHO, coordonnateur général de la BMCRF qui était sur le terrain à cette occasion. Il a souligné l’importance pour les commerçants de faire preuve de plus de responsabilité dans la vente de leurs produits.

Monsieur FAHO exhorte également les parents et les membres de la communauté à redoubler de vigilance et à signaler toute pratique suspecte ou indélicate aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 ; 80 00 11 85 ; 80 00 11 86.

La sécurité de nos enfants est une priorité. Ensemble, nous pouvons prévenir la distribution de produits dangereux et assurer un environnement sain et sécurisé pour nos jeunes.

Source : SCRP/BMCRF

