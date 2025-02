Contrats d’objectifs 2024 : Le ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale enregistre un taux d’exécution de 91,23%

publicite

En 2024, le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale (MAHSN) a atteint un taux d’exécution de 91,23 % de son contrat d’objectifs.

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Commandant Passowendé Pélagie KABRE/KABORE, a précisé que ces actions visaient principalement l’autonomisation des populations cibles du ministère, à savoir les personnes pauvres et vulnérables, les déplacés internes (PDI), les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Environ 1,9 million de personnes, composées de personnes déplacées internes (PDI), de populations vulnérables et de victimes de catastrophes, ont bénéficié d’une assistance alimentaire. Près de 80 000 femmes, dont des PDI, ont été soutenues dans des activités génératrices de revenus (AGR).

Environ 9 000 enfants non accompagnés ou séparés ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale. Plus de 3 000 filles à risque ou victimes de mariage d’enfants ont obtenu des bourses scolaires, tandis que plus de 1 000 personnes en situation de handicap ont reçu un soutien matériel et des dispositifs de mobilité, selon la ministre.

Quelques obstacles ont limité le déploiement efficace de certaines actions en 2024. Ce sont notamment l’inaccessibilité de certaines localités et la rareté des ressources. Interrogée sur l’impact de la suspension des financements de l’USAID, la ministre a tenu à rassurer les partenaires et bénéficiaires : « Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que tout ce que nous faisons sur le terrain, nous continuions à le faire », a déclaré le Commandant Passowendé Pélagie KABRE/KABORE.

Pour ce faire, le ministère a mis en place des dispositifs internes pour pallier ces manques de financement et poursuivre l’accompagnement des populations les plus vulnérables.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

