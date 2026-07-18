Académie de Police : 180 nouveaux commissaires et officiers prêts à servir

L’Académie de Police a officiellement mis sur le marché de l’emploi 180 nouveaux cadres supérieurs de police à l’issue de deux années de formation. La cérémonie de sortie de la 10ᵉ promotion s’est déroulée ce vendredi 17 juillet 2026, sous le patronage du Premier ministre, le camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sur les 185 élèves admis en 2024, 180 ont achevé avec succès leur formation. La promotion comprend 62 commissaires et 118 officiers, dont 80 stagiaires tchadiens répartis entre 32 commissaires et 48 officiers.

Cette participation illustre la coopération sécuritaire entre le Burkina Faso et le Tchad ainsi que le rayonnement régional de l’Académie de Police.

Baptisée « Diir-na-Nou », expression lobiri signifiant « patriotisme », la promotion est placée sous le parrainage du contrôleur général de police à la retraite Paul Sondo.

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Présidant la cérémonie, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a salué la qualité de la formation dispensée et l’engagement des encadreurs. Il a invité les nouveaux cadres à exercer leurs missions avec discipline, intégrité, professionnalisme et loyauté.

Le Premier ministre a, pour sa part, remis aux lauréats des exemplaires du Manifeste de la Révolution progressiste populaire, les exhortant à faire du patriotisme le socle de leur engagement au service de la Nation.

Au nom des diplômés, la commissaire Ramatou Konaté a réaffirmé leur détermination à servir avec courage et responsabilité, en contribuant à la protection des populations, à la défense de la souveraineté nationale et à la reconquête du territoire.