Burkina Faso : Une formation en leadership et intelligence artificielle au profit des femmes FDS

Le Mouvement Patriotique le Faso d’Abord-Burkina Faso (MPFA-BF) a lancé à Ouagadougou une session de formation destinée au personnel féminin des Forces de défense et de sécurité (FDS). L’initiative porte sur le développement du leadership et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre des missions professionnelles.

Selon Hayouba Ouattara, Président du Mouvement Patriotique le Faso d’Abord-Burkina Faso (MPFA-BF), cette formation vise à renforcer les compétences des participantes en matière de commandement, de prise de décision et de management.

La formation entend également les familiariser avec les opportunités offertes par l’intelligence artificielle dans des domaines tels que l’analyse de données, la cybersécurité et l’aide à la décision.

À travers cette activité, les initiateurs souhaitent contribuer au renforcement des capacités du personnel féminin des FDS face à l’évolution des défis sécuritaires et technologiques. Ils estiment que ces compétences pourront favoriser une meilleure adaptation des institutions aux transformations numériques.

« Former le personnel féminin des Forces de défense et de sécurité à l’intelligence artificielle, c’est préparer des institutions plus performantes, une administration plus efficiente et des décideurs mieux outillés », a déclaré Hayouba Ouattara, précisant que cette technologie ne remplacera jamais le jugement humain, mais représente un puissant levier d’innovation lorsqu’elle est utilisée avec responsabilité.

Intervenant à l’ouverture de la formation, Mme Bayala Zalissa, Représentant la ministre en charge de la Famille et de la Solidarité, a souligné que le développement des compétences constitue un investissement dans le capital humain. Elle a également insisté sur l’importance de concilier les avancées technologiques avec les exigences d’éthique et de responsabilité dans l’exercice des fonctions publiques.

Cette session s’inscrit dans une dynamique de modernisation des compétences au sein des Forces de défense et de sécurité, avec pour objectif d’accompagner l’évolution des pratiques professionnelles dans un contexte marqué par l’essor des technologies numériques.