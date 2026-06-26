Audience au ministère de la Famille : Le Mouvement patriotique Le Faso d’Abord présente le projet culturel « Pharimana »

Le Mouvement patriotique Le Faso d’Abord a été reçu en audience, le 19 juin 2026, par la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré. Au cœur des échanges, la présentation du projet « Pharimana », un événement culturel de trois jours destiné à promouvoir les valeurs africaines auprès des enfants et des adolescents.

Conduite par son président, Hayouba Ouattara, la délégation a exposé les objectifs de cette initiative, qui s’inscrit dans la mission du mouvement de promouvoir le patriotisme, le vivre-ensemble, la cohésion sociale et les idéaux de la Révolution progressiste populaire.

Selon Hayouba Ouattara, le Mouvement patriotique Le Faso d’Abord œuvre déjà à travers des panels, des conférences publiques, des séances de sensibilisation et des formations destinées à renforcer l’engagement citoyen.

Le projet « Pharimana » ambitionne de réunir, pendant trois jours, des enfants et des adolescents autour des valeurs culturelles africaines afin de renforcer leur attachement à leur identité et à leur patrimoine.

« C’est un événement à la fois ludique et culturel. Pharimana vise à transmettre aux enfants et aux adolescents les valeurs culturelles africaines ainsi que notre identité propre. L’objectif est de former une jeunesse consciente de son héritage, fière de son identité et capable de préserver ses valeurs face aux influences extérieures », a expliqué le président du mouvement.

Le programme prévoit notamment des panels, des formations, des séances de sensibilisation, des activités culturelles ainsi qu’un grand carnaval mettant en valeur la diversité des cultures africaines.

Selon le président du mouvement, la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale a salué cette initiative, qu’elle considère comme un cadre de promotion du brassage culturel, de la fraternité entre les peuples africains et de la transmission des valeurs aux jeunes générations.

Toujours selon Hayouba Ouattara, cette vision s’inscrit dans la dynamique de renforcement de l’unité, de la solidarité et de l’intégration des peuples africains.

La délégation a également exprimé sa gratitude à la ministre pour son accompagnement lors du panel national en hommage aux femmes organisé le 25 avril dernier, avant de réaffirmer son soutien aux actions sociales menées dans le cadre de la vision portée par les autorités.

À l’issue de l’audience, le Mouvement patriotique Le Faso d’Abord a lancé un appel aux citoyens du Burkina Faso, de l’AES et du continent africain à poursuivre leur engagement en faveur de la construction d’une Afrique forte, souveraine et unie, en transmettant aux jeunes générations les valeurs de solidarité, d’identité et de patriotisme.

Bassirou BANDE

Pour Burkina 24