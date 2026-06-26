Gendarmerie nationale : 710 nouveaux Officiers de Police Judiciaire prêts à servir la justice

Après cinq mois de formation au Centre National de Qualification des Sous-officiers de la Gendarmerie (CNQSOG) de Bobo-Dioulasso, 710 stagiaires de la 28epromotion des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de la Gendarmerie nationale ont officiellement achevé leur stage, ce 26 juin 2026.

Forte de 710 stagiaires, dont 40 personnels féminins et 26 stagiaires issus du Cameroun, du Congo, du Mali, du Niger et du Sénégal, cette 28e promotion constitue la plus importante promotion jamais formée dans cet établissement.

La cérémonie de clôture, organisée au sein du camp Kuinima à Bobo-Dioulasso, a réuni les autorités militaires, administratives, judiciaires, coutumières et religieuses, venues saluer l’aboutissement de cinq mois d’une formation exigeante.

Ouverte le 25 janvier 2026, la formation a totalisé 786 heures d’enseignement, avec un taux d’exécution de 99,49 %. Les stagiaires ont été formés aux principales disciplines indispensables à l’exercice de la fonction d’Officier de Police Judiciaire, notamment le droit pénal, la procédure pénale, les techniques d’enquête judiciaire, la police technique et scientifique, les infractions économiques et financières ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette édition a également été marquée par l’introduction de nouveaux modules portant sur le droit de l’environnement, la médecine légale et la cybercriminalité, afin de mieux préparer les futurs OPJ aux défis sécuritaires contemporains. Des exercices pratiques, des simulations d’enquêtes, des immersions dans les juridictions et une visite en milieu carcéral sont venus renforcer les enseignements théoriques.

Au nom des stagiaires, le délégué de promotion, PengdwendéAziel Dieudonné Ouédraogo, a exprimé sa reconnaissance envers les encadreurs, les enseignants et la hiérarchie militaire pour la qualité de la formation reçue.

Il a souligné que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d’un stage, mais le début d’une responsabilité plus grande : exercer les prérogatives d’Officier de Police Judiciaire avec compétence, impartialité et fidélité aux valeurs républicaines.

« Nous quittons aujourd’hui les bancs de ce prestigieux centre avec la ferme volonté de mettre nos compétences au service exclusif de la vérité, de la justice et de la défense des intérêts supérieurs de nos pays respectifs », a-t-il déclaré.

Le Commandant du CNQSOG, le Chef d’Escadron Landry N’DO, s’est réjoui des performances enregistrées par cette promotion. Le taux de réussite à l’examen final est de 100 %, avec une moyenne générale de 14,216 sur 20. La meilleure moyenne est de 18,043, contre 10,195 pour la plus faible.

S’adressant aux nouveaux impétrants, il les a invités à demeurer des « soldats de la loi », guidés par les valeurs de discipline, d’intégrité, d’honneur et de loyauté. Dans un contexte marqué par la menace terroriste et les nouvelles formes de criminalité, il les a exhortés à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de discernement dans l’accomplissement de leurs missions.