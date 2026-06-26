Digitalisation des PME : Un nouveau docteur dévoile les principaux défis au Burkina Faso

La transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME) burkinabè était au cœur d’une soutenance de thèse de doctorat à l’Université Thomas Sankara. Le doctorant Auguste Stanislas Kaboré a brillamment défendu, le jeudi 25 juin 2026, ses travaux de recherche en sciences de gestion consacrés à l’« Écosystème du numérique et digitalisation des PME au Burkina Faso ». Le jury lui a décerné la mention Très honorable.

Présentée devant un jury international de cinq membres, cette recherche avait pour objectif d’analyser l’apport de l’écosystème numérique dans le processus de digitalisation des PME burkinabè.

Selon le nouveau docteur Auguste Stanislas Kaboré, le choix de cette thématique est parti du constat que les PME sont aujourd’hui contraintes d’intégrer le numérique pour rester compétitives, malgré un environnement encore peu favorable.

« Les PME sont obligées d’adhérer à cette évolution. Au regard des difficultés qu’elles rencontrent, nous avons cherché à comprendre comment elles peuvent tirer profit de l’écosystème numérique pour réussir cette transformation devenue quasiment incontournable », a expliqué Auguste Stanislas Kaboré.

Les résultats de l’étude révèlent toutefois que le niveau de digitalisation des PME au Burkina Faso demeure faible.

En effet, seules 2 794 entreprises évoluaient dans le secteur du numérique sur un total d’environ 99 300 entreprises recensées en 2019, soit un taux de 2,81 %, loin du taux mondial estimé à 75 % en 2025.

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« Les PME burkinabè n’ont pas encore atteint un bon niveau de maturité digitale. La digitalisation concerne principalement les activités commerciales et de communication, tandis que les processus internes, les plans d’affaires et les modèles économiques restent peu numérisés », a-t-il souligné.

Composée de 216 pages, la thèse a été jugée satisfaisante par le jury. Le directeur de thèse, le professeur Lirasse Akouwerabou, a indiqué que cette recherche visait à analyser l’influence de l’écosystème numérique sur le développement des PME.

« Nous avons voulu comprendre comment l’écosystème numérique, tel qu’il existe aujourd’hui, peut contribuer au développement de nos PME », a-t-il expliqué.

L’étude conclut que, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour développer le numérique, plusieurs freins continuent de ralentir la transformation digitale des entreprises, notamment le faible niveau de formation numérique des dirigeants.

Pour favoriser une meilleure digitalisation des PME, le nouveau docteur recommande un accompagnement renforcé des chefs d’entreprise à travers le développement de leurs compétences numériques, ainsi que la création d’un label de confiance destiné à sécuriser et promouvoir les activités économiques en ligne. Ces recommandations visent à accélérer l’intégration du numérique dans le tissu entrepreneurial burkinabè et à renforcer la compétitivité des PME dans un environnement économique de plus en plus digitalisé.