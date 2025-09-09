Fin de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers : La jeunesse burkinabè, fer de lance de la Révolution

La Révolution Progressiste Populaire (RPP) continue de former ses ambassadeurs. Ce mardi 9 septembre 2025, à Koudougou, chef-lieu de la région du Nando, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique obligatoire des bacheliers de la session 2025.

Les appelés de la première cohorte de l’immersion patriotique obligatoire ont achevé leur formation.

Après 30 jours d’instruction civique, patriotique et militaire, ces jeunes ambassadeurs de la Révolution Progressiste Populaire sont prêts à semer les graines du patriotisme et du civisme au sein de leurs communautés d’origine et dans leurs universités.

Dr Zakaria Soré, ministre secrétaire général de la présidence du Faso et coordonnateur national de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité, a expliqué que cette immersion patriotique obligatoire marque une rupture avec l’ancien ordre.

Il a déclaré que ce dernier formait des élites souvent détachées des réalités de leur peuple.

« Désormais, selon la vision du chef de l’État (Capitaine Ibrahim Traoré, ndlr), nous voulons former des citoyens patriotes enracinés dans les valeurs de notre pays connaissant la sociologie du Burkina Faso, l’histoire de leur pays et les citoyens lucides des enjeux géostratégiques », a-t-il avancé.

Il a également salué l’esprit de patriotisme et de solidarité qui a régné pendant cette formation, y voyant la preuve que l’unité est possible dans la diversité. « C’est là, la preuve que l’unité est possible dans la diversité. Les valeurs de fraternité et de cohésion sont fondamentales pour triompher de toutes les divergences et de toutes les différences », a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs salué la charte du vivre-ensemble rédigée par les appelés, qui, selon lui, montre que le Burkina Faso est sur la bonne voie. Il a exhorté ces jeunes bacheliers à devenir de véritables ambassadeurs des idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

Selon le ministre de l’Enseignement secondaire, le Dr Boubacar Savadogo, ces jeunes ont partagé pendant 30 jours la même discipline, la même rigueur et le même idéal : celui de servir la mère patrie. « Et cet idéal leur a été inculqué par plusieurs entités.

Il s’agit notamment des forces armées, des forces paramilitaires et des encadreurs civils, des enseignants d’université, des enseignants du secondaire, et tout le personnel qu’on peut avoir dans nos établissements d’enseignement secondaire », a-t-il précisé.

Il a souligné que durant l’immersion, les bacheliers ont appris à vivre en communauté, à cultiver la rigueur, l’ordre, la solidarité et le respect de la hiérarchie. « Ils ont compris que la citoyenneté ne se limite pas à des droits, mais s’accompagne aussi de devoirs envers la nation », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a quant à lui souligné que la participation de ces jeunes à cette immersion illustre la relève et la continuité de la vision révolutionnaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Cette vision révolutionnaire commande de forger un citoyen nouveau (…), engagé pour son peuple et debout face aux défis de notre temps », a-t-il affirmé.

Il a noté que bien que l’initiative ait rencontré une certaine opposition au départ, sa justesse a aujourd’hui convaincu même les plus sceptiques. « Vous êtes la preuve vivante que l’immersion patriotique n’est ni une formation militaire ni une privation de vacances, mais bien une école de la vie. Cette école vous a permis de revisiter notre histoire, de comprendre la diversité socioculturelle de notre pays, de mesurer le sacrifice de nos devanciers et de saisir le sens de l’engagement du camarade président du Faso à bâtir un Burkina Faso libre, digne et prospère », a-t-il martelé.

Pour finir, le Premier ministre a encouragé ces jeunes à être l’avant-garde d’une jeunesse consciente et à montrer que l’avenir du Burkina Faso repose sur une génération disciplinée, solidaire et déterminée.

« Oui ! La révolution repose sur vos épaules, elle exige de vous courage et détermination, mais aussi humilité et fraternité. Votre génération doit transformer les épreuves en opportunités », les a-t-il galvanisés.

Et d’ajouter que : « Aimer sa patrie, c’est se lever chaque matin avec la conviction que rien n’est au-dessus du destin de son peuple ». Les appelés ont salué cette initiative du gouvernement et ont promis d’en être ambassadeurs.

