La Fédération des associations du personnel du système des Nations Unies fait don de près de 6,5 millions F CFA pour l’aide humanitaire

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans un élan de solidarité, la Fédération des associations du personnel du système des Nations Unies a remis un don de près de 6,5 millions FCFA au ministère de l’Action Humanitaire. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 4 août 2025 à Ouagadougou.

Le don, d’un montant exact de 6 460 580 FCFA, est le fruit d’une collecte de fonds volontaires auprès du personnel du système des Nations Unies. Cette initiative, selon les donateurs vise à soutenir les populations les plus vulnérables du Burkina Faso, face à la crise sécuritaire que traverse le pays.

Patrick Nakolendousse, président de la fédération, a souligné la motivation derrière ce geste. « Dans cet esprit de solidarité, nous avons lancé une initiative de collecte de fonds volontaires auprès du personnel du système des Nations Unies, afin de soutenir les personnes les plus vulnérables au Burkina Faso. Grâce à cet élan collectif, nous avons pu réunir la somme de 6 460 580 FCFA destinée au Fonds national de solidarité, en appui aux efforts des autorités ».

Le représentant de la Coordinatrice résidente du système des Nations Unies a vivement salué cette initiative, la qualifiant d’incarnation même des valeurs de l’organisation. « Ce geste démontre, une fois de plus, que notre rôle dépasse celui de simples travailleurs. Nous sommes avant tout des porteurs des valeurs fondamentales de l’organisation : la solidarité, la dignité et l’assistance aux plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Il a ensuite souligné que cette action marque le début d’un engagement durable. « Ce n’est qu’un début. Nous resterons mobilisés et nous continuerons à nous investir, de manière volontaire, pour venir en aide aux populations en détresse ».

Le représentant de la Coordinatrice résidente du système des Nations Unies a salué l’initiative, la qualifiant d’incarnation des valeurs de l’organisation. « Ce geste témoigne une fois de plus que, bien au-delà de notre statut de travailleurs, nous sommes aussi des porteurs de ses valeurs : solidarité, dignité, et assistance aux plus vulnérables », a-t-il affirmé.

Il a également précisé que cette action n’est que la première d’une série. « Ce n’est qu’un début. Nous continuerons à nous engager et à nous mobiliser, de manière volontaire, pour venir en aide aux populations en détresse ».

Lire aussi 👉👉 CIMAF fait don de 1.000 tonnes de ciment pour soutenir les efforts de logement humanitaire au Burkina Faso

Le Directeur général du Fonds national de solidarité et de résilience sociale, le Dr Sami Nicolas Kambou, pour sa part a chaleureusement accueilli ce don. Représentant le Secrétaire général du ministère, il a souligné l’impact de cette contribution. « Cet élan de solidarité nous permet d’apporter davantage de soutien aux personnes vulnérables. Il contribuera aussi à l’autonomisation de certaines d’entre elles, afin qu’elles deviennent de véritables acteurs économiques au service du développement du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24