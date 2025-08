Thierry Tuina prend les rênes de la Police Nationale

publicite

Le commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, a présidé ce lundi 4 août 2025 à Ouagadougou la cérémonie de passation de commandement à la Direction générale de la Police Nationale. Thierry Tuina a officiellement succédé à Jean Alexandre Darga au poste de directeur général.

L’inspecteur général de police Thierry Tuina, figure familière de l’institution pour avoir été directeur adjoint de 2022 à 2024, a été désigné par le Conseil des ministres du 24 juillet 2025 pour diriger la Police Nationale. Ce lundi 4 août 2025, il a officiellement pris les rênes de l’institution policière.

Lors de sa prise de fonction, Thierry Tuina a clairement exposé ses priorités. Son action se concentrera sur le renforcement de la contribution de la Police Nationale à la lutte contre le terrorisme, avec pour objectif de restaurer un climat de paix durable dans le pays. Il a également insisté sur l’importance de la cohésion interne :

« Et puis en interne, nous allons travailler à ce que la cohésion et la solidarité soient renforcées entre les policiers. Parce qu’il faut être en paix intérieurement pour pouvoir bien marcher sur le terrain. C’est très important de travailler dans le sens de consolider la cohésion au sein du corps et également conduire un certain nombre de reformes« .

Le nouveau directeur général a par ailleurs affirmé que son mandat sera marqué par des innovations stratégiques et opérationnelles visant à améliorer la sécurité des citoyens au quotidien. « Parce que nos concitoyens recherchent que la sécurité soit plus proche d’eux », a-t-il souligné.

Accueillant cette nouvelle responsabilité avec « humilité et responsabilité », Thierry Tuina a réaffirmé sa loyauté envers les autorités. « Je mesure la profondeur, la hauteur et la gravité des missions qui me sont conférées. Je voudrais ici leur assurer ma ferme loyauté et mon engagement constant ainsi que ma détermination à contribuer aux côtés des forces de défense et de sécurité à la reconquête intégrale du territoire national afin que notre pays redevienne un havre de paix comme jadis« , a-t-il déclaré avec ferveur.

Il s’est engagé à œuvrer pour une police nationale « grandiose et efficace », au service de l’État et du peuple burkinabè. Il a salué l’esprit de sacrifice, le professionnalisme et l’engagement des policiers face aux défis sécuritaires actuels du pays.

Remerciant son prédécesseur, l’inspecteur général de police Alexandre Darga, pour sa précieuse contribution à l’édification de l’institution, Thierry Tuina a assuré que les acquis seraient non seulement consolidés, mais aussi bonifiés. « Je lui assure que les acquis engrangés seront consolidés et bonifiés. Il ne sera pas pour nous de réinventer la roue mais d’accélérer la cadence et la vitesse« , a-t-il conclu, insistant sur sa disponibilité à collaborer avec tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés.