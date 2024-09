Gestion des conflits fonciers au niveau local : L’AFDL initie une formation à l’endroit de ses membres et sympathisants

publicite

L’Association fiscalité et développement local (AFDL) a tenu une séance de formation à l’endroit de ses membres et sympathisants sur la gestion des conflits fonciers au niveau local. Cette session de formation s’est déroulée ce samedi 21 septembre 2024 à Ouagadougou avec pour formateurs Élie Illy et Adolf Thiombiano.

« Actuellement, le problème foncier est un problème crucial, c’est pourquoi nous avons pensé utile d’inviter nos sympathisants et membres à pouvoir partager les connaissances sur cette question et aider les localités pour la gestion de ces conflits », a fait savoir Djénèba Sawadogo, secrétaire adjointe à l’organisation de l’Association fiscalité et développement local (AFDL), sur la tenue de cette session de formation en lien avec les conflits fonciers.

Pour ce faire, l’expert en développement local et par ailleurs vice-président de ladite association et l’un des formateurs du jour, Adolf Thiombiano a laissé entendre que cette formation est axée sur des échanges entre experts du domaine foncier sur les mécanismes de prévention, de gestion de ces conflits fonciers.

Concrètement, il s’est agi, selon lui, d’aborder « les mécanismes judiciaires de règlement de conflits fonciers. Les mécanismes non judiciaires c’est-à-dire alternatifs et enfin des mécanismes traditionnels et endogènes de prévention et de gestion des conflits fonciers en milieu rural », a indiqué Adolf Thiombiano.

Au terme de cette journée de formation sur la gestion des conflits en milieu rural, l’expert en développement local a souligné que les participants repartent « avec des rudiments de base avec une vision beaucoup plus large de la prévention de ces conflits. Administrer une bonne gestion ».

La secrétaire adjointe à l’organisation, Djénèba Sawadogo, a indiqué que dans le cadre des programmes d’activités de l’Association fiscalité et développement local (AFDL), d’autres programmes sont inscrits, le tout pour mieux outiller les membres de l’association.

