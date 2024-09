ID-DAY Banfora 2024 : L’ONI ouvre une antenne dans la Cité du Paysan Noir

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Office National d’Identification du Burkina Faso (ONI) a inauguré une antenne de production de Cartes Nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) à Banfora le vendredi 20 septembre 2024 à l’occasion de la 5e édition de la journée Internationale de l’Identité (ID-DAY).

La suite après cette publicité

L’antenne régionale de l’Office National d’Identification (ONI) des Cascades porte à 9 le nombre d’antennes de production de Cartes Nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) au Burkina Faso.

L’ouverture de cette antenne dans la ville de Banfora à l’occasion de la 5e édition de la journée Internationale de l’Identité (ID-DAY) permettra de faciliter la délivrance de CNIB dans la région.

D’une capacité de production d’environ 1000 CNIB par jour, l’ouverture de l’antenne ONI des Cascades traduit l’engagement de l’Office National d’Identification à améliorer l’accès aux services d’identification dans toutes les régions, et à renforcer l’inclusion citoyenne à travers des infrastructures modernisées.

L’ouverture de l’antenne ONI des Cascades s’est tenue dans le cadre des activités commémoratives de la 5e édition de la journée Internationale de l’Identité (ID-DAY) dans la cité du paysan noir. Le Ministère de la Sécurité à travers l’Office National d’Identification a initié du 16 au 20 septembre 2024, une série d’activités entrant dans le cadre de la commémoration de cette journée de promotion de l’identité.

En plus, le rapport des travaux de la 5e édition de ID-DAY note l’opération spéciale de délivrance de CNIB, les communications inaugurales du 18 septembre 2024, le panel sur le thème principal et les sous-thèmes du 19 septembre 2024.

« L’opération spéciale de délivrance de CNIB a eu lieu sur toute l’étendue du territoire national du 16 au 20 septembre, dans les 419 Centres de Collectes de Données (CCD) de l’ONI. Cette opération a permis de collecter auprès des populations plus de 20 718 demandes de CNIB à la date du jeudi 19 septembre 2024. Les deux journées de communications ont connu la participation des plus hautes autorités ainsi qu’une forte mobilisation de la population de la Région des Cascades.

Marquée par 08 communications dont les thématiques ont tourné autour du thème principal « Modernisation des systèmes d’identification au Burkina Faso : état des lieux, défis et perspectives », les journées ont été riches en échanges et en apprentissage », a cité Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général de l’Office national d’identification.

La modernisation des systèmes d’identification n’est pas une option, mais une nécessité, selon Mahamoudou Sana, ministre de la sécurité qui témoigne de la pertinence du thème de l’édition. « En permettant à chaque citoyen de se faire identifier facilement et en toute sécurité, nous renforçons non seulement nos capacités de gouvernance, mais aussi notre résilience face aux crises sécuritaires et humanitaires », a-t-il indiqué.

La célébration la 5e édition de la Journée internationale de l’identité ID-DAY Banfora 2024 était placée sous la présidence du Docteur Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée Législative de Transition, qui a effectué le déplacement de Banfora pour témoigner l’intérêt que porte la représentation nationale pour la promotion de l’identité.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite