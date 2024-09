Ouagadougou : 20 personnes déplacées internes en formation aux métiers d’agro-sylvo-pastoral et halieutique

Le Centre de Formation Professionnelle aux Métiers Emergents Bangr Nooma (CFP-MEB) en collaboration avec le Ministère en charge de l’action humanitaire, a offert 20 bourses complètes de formation à 20 jeunes déplacés internes. Ce samedi 21 septembre 2024 à Ouagadougou a été le lancement de la formation.

Dans le cadre de sa politique sociale, le Centre de Formation Professionnelle aux Métiers Emergents Bangr Nooma (CFP-MEB) en collaboration avec le Ministère en charge de l’action humanitaire, a offert des bourses complètes de formation à 20 jeunes déplacés internes afin de contribuer à leur insertion économique dans les secteurs agro-sylvo-pastoral et halieutique.

Le Gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a procédé au lancement de la formation. A l’issue de la visite, il a fait savoir que la région du centre regorge d’énormes potentialités et n’a pas besoin d’importer certains produits.

« Nous avons été impressionnés après la visite de ce centre où se déroule une kyrielle d’activités. Ce centre s’inscrit en parfaite ligne avec la vision du gouvernement qui consiste à promouvoir l’offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique et renforcer l’employabilité des jeunes », a-t-il souligné. Il a profité lancer un appel aux autres acteurs de la région du Centre de s’inspirer de l’expérience du promoteur du centre.

Salifou Nikiéma, promoteur du centre et président du conseil national de l’économie informelle, a précisé que c’est un espace de formation en pisciculture, en culture maraichère, en aviculture et embouche bovine.

Il a laissé entendre qu’au regard de la situation nationale avec la forte mobilité de la population que le centre a offert 20 bourses aux personnes déplacées internes. « Ces déplacés internes ont besoin du soutien de l’ensemble de la population pour s’adapter à leur nouvelle condition de vie.

C’est le ministère chargé de l’action humanitaire qui a fait le choix des personnes suite à notre demande. Nous nous engageons à assurer leur formation pour une période de 3 mois. Durant la période de formation, les apprenants seront internés.

A la fin de leur formation, nous allons les placer dans les fermes agro écologiques. Il y a beaucoup de fermes agricoles qui ont besoin de mains-d’œuvre qualifiées. Aussi, ceux qui voudront s’installer dans leur propre compte seront également accompagnés. Beaucoup de ces PDI produisaient 4 sur 12 mois. Nous allons les former pour produire 12/12 mois pour des produits bio », a-t-il relevé. Egalement, il a fait savoir que c’est une première cohorte.

Moussa Simboro, Le représentant des bénéficiaires, s’est dit satisfait de la formation. « C’est depuis le 16 que nous sommes ici. Nous suivons une formation théorique et pratique. Tout se passe bien et la formation est vraiment intéressante. Ici on apprend beaucoup de choses avec une rotation dans toutes les filières », a-t-il déclaré. A l’issue de sa formation, il a indiqué qu’il compte s’installer pour son propre compte.

