Burkina Faso : LeFaso.net lance la 1re édition de la foire virtuelle Le Faso Digital

La 1re édition de la foire virtuelle Le Faso Digital se tient du 18 au 25 octobre 2025 à Ouagadougou. Initiative du média en ligne LeFaso.net, la foire a été officiellement ouverte le samedi 18 octobre 2025.

Selon Dr Cyriaque Paré, promoteur de la foire virtuelle Le Faso Digital, il s’agit d’un espace 100% numérique, innovant, inclusif et interactif qui réunit tous les acteurs du digital pour proposer, découvrir et construire ensemble des solutions qui feront le Burkina Faso de demain.

Le Faso Digital, a-t-il également fait savoir, est bien plus qu’un événement. C’est une dynamique nationale qui s’inscrit dans l’ambition de mettre le numérique au service de la résilience sociale, économique et institutionnelle au Burkina Faso.

« Du 18 au 25 octobre 2025, cette plateforme accueillera des stands virtuels d’exposants de start-up burkinabè et d’étrangers ; des conférences ; des panels ; des masters class et des ateliers B to B ; un concours national d’innovation, qui récompensera les projets les plus innovateurs ; un espace de networking », a-t-il annoncé. Puis d’ajouter qu’en dehors des cérémonies d’ouverture et de clôture, toutes les autres activités de la foire se tiendront en ligne.

Nazaire Thiombiano, chef de cabinet représentant le Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), parrain, a salué l’initiative visionnaire de Le faso.net. La foire Le Faso Digital 2025, a-t-il indiqué, vient catalyser le potentiel technologique et les compétences locales ; faire émerger des solutions adaptées aux réalités burkinabè dans un contexte de reconstruction et de résilience.

« J’ai accepté avec enthousiasme de parrainer cette 1re édition, parce que je crois fermement que les solutions digitales sont essentielles pour franchir des caps, pour réduire des fractures sociales et territoriales et accélérer les réformes nécessaires à notre émergence », a aussi avancé Nazaire Thiombiano.

Pour Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, président de la cérémonie d’ouverture, cette foire est aussi un espace de partage et de co-création. De fait, il a invité les acteurs du public, du privé, les acteurs académiques et de la diaspora à s’unir autour d’une ambition commune : « faire du numérique un moteur de la reconstruction et de la résilience nationale ».

Selon Dr Aminata Zerbo/Sabané, ministre de la transition digitale, des postes et des communications électroniques, coprésidente, la foire virtuelle est une contribution concrète aux défis actuels du Burkina Faso. « Elle représente un cadre pour stimuler la créativité, connecter les idées, valoriser les compétences locales, encourager nos jeunes talents et mobiliser tous les acteurs autour des leviers numériques de la résilience », a-t-elle souligné.

En tant que représentation nationale, l’Assemblée législative de transition (ALT), par la voix de sa 2e Vice-présidente représentant le président de l’ALT, patron de la cérémonie, dit ne pouvoir rester en marge. « Nous sommes fiers d’être au côté du média Le faso.net, initiateur de ce projet innovant et ambitieux », a déclaré Awa Fofana.

« Innover pour reconstruire, le numérique au service d’un Burkina Faso résilient » est le fil conducteur de cette 1re édition. Pour avoir accès à la plateforme Le Faso Digital, tapez www.lefasodigital.net. Par ailleurs, la foire virtuelle se tient à l’occasion de la célébration du 22e anniversaire du média en ligne LeFaso.net.