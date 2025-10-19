‎«Vise loin» : Le nouvel opus du group Filiband disponible

publicite

Le groupe panafricain et européen Filiband a fait sensation à Ouagadougou à l’occasion de la 8e édition des Rencontres musicales africaines (REMA). Venu présenter son tout dernier album, « Vise Loin », le collectif a rencontré les Hommes de média le vendredi 17 octobre 2025.

‎Né d’une rencontre fortuite en Belgique, Filiband est le fruit de la collaboration entre Fili Sawadogo, artiste chanteur et instrumentiste burkinabè, et Philippe, passionné de hip-hop originaire de Belgique. Leur connexion s’est faite sur les scènes belges, où Philippe se produisait avec son groupe Les Francs Rimeurs.

‎Aujourd’hui, Filiband est un véritable creuset culturel. Constitué d’une dizaine de membres, il réunit des musiciens et chanteurs originaires du Burkina Faso, de la Belgique, de la France et du Luxembourg. Cette diversité est le cœur de leur identité, se voulant une célébration de la richesse culturelle à travers leurs sonorités.

‎Le nouvel opus de Filiband, « Vise Loin », est la parfaite illustration de cette fusion. Lancé officiellement en Europe en mars 2025, il fait sa première apparition au Burkina Faso, le vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou.

‎Composé de dix titres soigneusement travaillés, l’album propose un savant mélange de styles, funk, blues, afro-reggae, world music, et rock. Fidèle à son style de prédilection, l’Afro Hip-hop (NDLR un mélange de mélodie reggae, Afrobeat et hip-hop), Filiband continue de prôner la diversité et l’engagement.

‎Il aborde des thématiques actuelles et profondes la santé, les tensions mondiales, mais aussi l’espoir, la solidarité et la richesse culturelle.

‎« Filiband a toujours prôné le partage et l’amour pour un monde meilleur. C’est un album assez coloré que nous présentons au public burkinabè, mais toujours fidèle à notre univers musical, le mélange entre le reggae et le hip-hop.

Nous espérons qu’il contribuera à atteindre les résultats escomptés, tout en nous permettant de mieux nous faire connaître auprès des mélomanes au Burkina Faso», a soutenu Fili Sawadogo, lead vocal du groupe.

‎ »Vise Loin » n’est pas seulement un album, c’est une œuvre musicale engagée qui invite à penser autrement, à rêver plus grand, à croire en un monde meilleur. L’album est disponible au prix unitaire de 5000 FCFA.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24