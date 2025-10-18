Le tronçon Sakoinsé – Koudougou de la RN14 : L’inauguration qui sonne la fin du «laisser-aller»

Le tronçon Sakoinsé-Koudougou de la Route Nationale N°14 (RN14), long de 42 km, a été officiellement inauguré ce samedi 18 octobre 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Cette réception symbolise la victoire de l’exigence sur les malfaçons, après que l’ouvrage initial, lancé en 2020 pour un coût de plus de 9 milliards de F CFA, a dû être intégralement repris aux frais des entreprises.

Le projet, du tronçon Sakoinsé-Koudougou de la Route Nationale N°14 (RN14), financé par la BOAD et l’État burkinabè, avait été entaché de dégradations précoces constatées après la première réception technique.

Une enquête a révélé des insuffisances structurelles. Face à cette situation, le gouvernement de transition, sous l’impulsion du Président du Faso, a ordonné une reprise totale des travaux en mars 2023.

« Cette réalisation est le symbole vivant d’un Burkina Faso qui se construit lui-même, un pays qui avance vers la modernisation, la transparence et l’efficacité, dans la fidélité à l’idéal de souveraineté et de justice sociale », a exprimé Adama Luc Sorgho, Ministre des Infrastructures et du Désenclavement.

Le Ministre a également salué le courage du bureau de contrôle ACIT Géotechnique pour sa rigueur et l’attitude responsable du groupement d’entreprises SOROUBAT/SOROUBAT CI, qui a accepté de reprendre les travaux à ses frais. « Ces gestes courageux, empreints de loyauté et de respect des règles contractuelles, honorent non seulement votre entreprise, mais aussi tout le secteur des BTP opérant au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

L’inauguration a servi de plateforme pour réaffirmer la nouvelle ligne de conduite de l’État en matière de marchés publics. Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a adressé un message clair aux entrepreneurs. « On n’acceptera aucune sorte de malfaçon. Un marché mal exécuté n’est pas question de réparation, il faut le reprendre. Parce que, comme vous le savez, c’est le fruit du labeur du peuple », a-t-il fait entendre.

Il a rappelé que le financement, notamment les prêts de la BOAD, est de l’argent que le peuple burkinabè va rembourser , qui mérite l’exigence de la plus grande rigueur. Les travaux de reprise, qui ont duré toute l’année 2024, ont permis d’offrir une route conforme aux normes et ont généré 190 emplois directs, dont 60 locaux. L’infrastructure devrait améliorer la sécurité routière, réduire les coûts d’exploitation des véhicules et désenclaver les zones agricoles pour stimuler le commerce.

Le Gouverneur de la région du Nando, Jean Yves Béré, a exprimé le soulagement des populations. « La réalisation du bitumage de l’axe Sakoinsé-Koudougou, autrefois difficilement praticable, constitue un véritable soulagement pour les usagers de la route », a-t-il cité.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs de prendre conscience de leur rôle. Il a invité les usagers au respect du code de la route, la limitation des vitesses et les transporteurs à éviter les négligences coupables qui entraînent une dégradation rapide des routes.

