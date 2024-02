Réhabilitation de la route Sakoinsé-Koudougou : Le ministre des infrastructures fait l’état des lieux

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho a effectué une sortie terrain sur le tronçon Sakoinsé-Koudougou, le mardi 20 février 2024. Objectif, constater de visu l’état d’avancement de la reprise des travaux de réhabilitation de la route nationale 14, Sakoinsé-Koudougou.

La suite après cette publicité

Après une première réhabilitation de l’axe Sakoinsé-Koudougou qui avait été commanditée par le Gouvernement burkinabè et des partenaires en 2020, il a fallu quelque temps pour constater des dégradations précoces de ce même tronçon.

De ce fait, le Gouvernement burkinabè a ordonné la réhabilitation de la même voie. Après quelques temps de travaux, le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho a jugé opportun d’effectuer une visite terrain, le mardi 20 février 2024, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

De son constat, le ministre des infrastructures et du désenclavement s’est dit satisfait de ce qu’il a bien pu voir. « Nous remercions l’entreprise pour les efforts consentis pour la réalisation de cette infrastructure dans le délai et surtout offrir une route de qualité aux populations. Selon les informations fournies par la mission de contrôle, il y a des motifs de satisfaction et nous encourageons l’entreprise à mettre les bouchées doubles pour terminer les travaux dans le délai et surtout offrir des travaux de qualité au peuple burkinabè », s’est-il réjoui.

Quant à la société chargée de cette réhabilitation, la Société des Routes et des Bâtiments (SOROUBAT), c’est avec engagement qu’elle entreprend cette réhabilitation, qui d’ailleurs viendra laver l’image de l’entreprise qui existe depuis une cinquantaine d’années.

« Le 18 Mai 2024 prochain, c’est le dead line fixé par la Société des routes et des bâtiments (SOROUBAT-BF) pour la fin des travaux de la réhabilitation de la route nationale 14 », a promis le directeur général de SOROUBAT, Moez Bahri.

Par ailleurs, le ministre en charge des infrastructures a saisi la balle au bond pour mettre en garde les autres entreprises à s’appliquer davantage dans leurs missions sous peine de les reprendre. « Nous saisissons cette occasion pour rappeler à toutes les entreprises que le ministère ne va pas tergiverser avec une entreprise si les travaux sont mal exécutés au Burkina. Nous allons purement et simplement inviter l’entreprise à reprendre les travaux », a martelé Adama Luc Sorgho.

Long de 42km, le taux d’achèvement des travaux est de 45,81% pour un délai consommé de 65,80%. L’entreprise rassure que les travaux seront achevés à temps, sauf en cas de force majeure.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite