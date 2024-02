Chemin de fer Burkina-Ghana : Le ministre SORGHO  échange avec l’ambassadeur de la Russie

publicite

Le ministre des infrastructures et du désenclavement a reçu en audience le mardi 20 février 2024, l’ambassadeur de la Fédération de Russie Alexey Saltykov. Le chemin de fer Ouagadougou-Accra était au cœur de la rencontre.

La réhabilitation du chemin de fer Ghana – Burkina intéresse la Fédération de Russie. Son ambassadeur Alexey Saltykov l’a dit au ministre et veut en savoir davantage. Il a salué et remercié le ministre des infrastructures pour sa disponibilité et son engagement à offrir des infrastructures de transport de qualité à son pays.

À son tour, Adama Luc SORGHO a, au nom de ses plus proches collaborateurs salué cette démarche et fournit les informations nécessaires. Mieux, il a saisi l’occasion pour présenter les projets prioritaires d’infrastructures de transport. Il s’agit des projets ferroviaires, autoroutiers et routiers.

La présentation de ses projets dont la plupart dispose d’études de faisabilité a été faite par la directrice générale de la normalisation et des études techniques (DGNET). Le ministre SORGHO dit être impatient de voir un acte matérialiser ce désir de la Russie. « Le Burkina est un pays carrefour de l’Alliance des États du Sahel (AES), le chemin de fer va beaucoup soulager le réseau routier », a martelé Adama Luc SORGHO.

Avant de lever la séance, Adama Luc SORGHO a instruit ses techniciens à fournir toutes les informations utiles à la partie russe dans de plus bref délai afin que des actions concrètes puissent être engagées.

Source : DCRP/MID

