Burkina Faso : Suspension de l’autorisation d’exportation de l’or et des substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières a l’honneur de porter à la connaissance des acteurs du secteur minier burkinabè en général et du sous­ secteur de l ‘artisanat minier en particulier, de la suspension de l’autorisation d’exportation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée il compter de la dote de signature du présent communiqué.

Cette suspension fait suite ou besoin d’assainissement du secteur et traduit la volonté du Gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses.

Durant cette période de suspension, les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter, sont tenus de prendre attache avec la Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP) qui se chargera de les payer.

