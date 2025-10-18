Faso Mêbo : Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo offrent 10 tonnes de ciment

Le samedi 18 octobre 2025, les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo (PMK), accompagnés de leurs enseignants, ont apporté une contribution citoyenne à l’initiative présidentielle « FASO MEEBO », à travers une mobilisation interne exemplaire.

À l’initiative du Bureau des élèves et de leurs professeurs, une cotisation volontaire a permis de réunir l’équivalent de dix (10) tonnes de ciment destinées à soutenir les actions d’embellissement et de développement urbain inscrites dans le cadre du programme.

Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo offrent 10 tonnes de ciment

Dans une atmosphère empreinte de discipline et de fierté, les jeunes pensionnaires du PMK ont remis officiellement leur contribution, symbolisant leur attachement profond aux valeurs de solidarité, de patriotisme et de service à la Nation.

Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo offrent 10 tonnes de ciment

Ce geste, à la fois symbolique et fort, témoigne de la volonté des élèves du Prytanée Militaire de participer activement à la construction d’un Burkina Faso plus beau, plus uni et plus résilient.

Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo offrent 10 tonnes de ciment (6)

À travers cette initiative, le Prytanée Militaire de Kadiogo se positionne une fois de plus comme un modèle d’éducation civique et patriotique, formant une jeunesse consciente de son rôle dans la transformation positive de la société.

Lire également 👉Année scolaire 2023-2024 : Fin de cours au Prytanée militaire de Kadiogo (PMK)

Source : PMK

