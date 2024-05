Année scolaire 2023-2024 : Fin de cours au Prytanée militaire de Kadiogo (PMK)

publicite

La cérémonie de clôture de l’année scolaire 2023-2024 au Prytanée militaire de Kadiogo (PMK) a eu lieu ce vendredi 31 mai 2024. Les meilleurs élèves et encadreurs ont été primés.

C’est déjà les vacances au Prytanée militaire de Kadiogo (PMK). Comme à l’accoutumée, les élèves, enseignants et encadreurs qui se sont distingués au cours de l’année scolaire ont été primés. Le chef de bataillon Ouali Oupouhounla, commandant du PMK, a indiqué que sur le plan académique, toutes les activités pédagogiques ont été conduites dans leur intégralité pour toutes les classes.

Selon lui, les résultats enregistrés sont satisfaisants avec un taux de passage en classe supérieure de 96,06%. « Ce palmarès fort satisfaisant vient donc confirmer le maintien de l’excellence dans notre établissement. Comme les années précédentes, les élèves des classes de seconde bénéficieront de la formation en secourisme et sécurité incendie.

S’inscrivant dans la dynamique globale de la lutte contre le terrorisme, le Camp Vacance Civisme, cette année sera tenu au profit d’adolescents de 10 à 16 ans constitués d’élèves déplacés internes, d’enfants de FDS, VDP et citoyens tombés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a-t-il relevé.

Egalement, dans les activités parascolaires, selon le commandant du PMK, des enfants de Troupe ont participé cette année aux concours scolaires nationaux. En effet, 3 élèves ont participé au concours Allemand (Goethe Institut), un a été lauréat et sélectionné pour un voyage en Allemagne.

En plus, sur le plan sportif, le PMK a participé aux compétitions de l’USSUBF. « En football : 1er en catégorie junior et 4e en cadette. En handball : 3e en catégorie cadette garçons et 2e en catégorie minime. En basketball : 2e en catégorie junior garçons, 2e en cadet garçons, 2e en minime garçons, 1er en benjamin garçons et 2e en fille.

En volleyball : 1er en catégorie benjamin filles et garçons, 2e en minime garçon, 2e en cadets garçon et fille, 1er en junior garçon. En athlétisme et en lutte, 28 élèves en tout ont occupé les premières, deuxièmes et troisièmes places, toutes disciplines confondues.

C’est fort de ces résultats que le PMK participera avec une équipe dans quelques jours, à la compétition d’athlétisme des écoles militaires pré-universitaires du conseil international du sport militaire en Russie », a-t-il souligné.

Le commandant du PMK a rappelé que l’effectif réalisé cette année est de 530 élèves dont 151 filles et 379 garçons. Cet effectif est composé de 414 élèves burkinabè et 116 élèves provenant de 11 pays dont l’Afrique centrale et occidentale.

