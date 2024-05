Tour du Cameroun 2024 : Mouni Vincent prend la 5e place à la première étape

publicite

Les cyclistes burkinabè prennent part depuis ce vendredi 31 Mai 2024 à la 20e édition du Tour du Cameroun. Pour cette première étape, le meilleur burkinabè est arrivé à la 5e place.

C’est le Camerounais Abossolo Clovis Kamzong qui s’est imposé lors de la première étape. Celle-ci s’est courue entre Maroua, Mora pour revenir à Maroua sur une distance de 127 km. Le vainqueur du jour est arrivé en solitaire, loin devant son compatriote Noumawe Rodrigue Eric Kuere. L’Algérien Ousama Abdellah Mimouni est arrivé en troisième position, tous à 3 minutes 13. La vitesse moyenne du vainqueur est de 42,28 km/h. pour 3h00’13.

Mouni Vincent, le meilleur des Burkinabè, arrive en cinquième position dans le même temps que les autres dans un sprint très disputé pour être sur le podium. L’Ivoirien Issiaka Cissé, lui, arrive à la 7e position. Saturnin Yaméogo, le deuxième burkinabè, se classe 15e devant Daouda Soulama son compatriote alors que Wahabou Bouda est 20e.

Clovis Abossolo Kamzong est donc le maillot jaune de cette première étape du tour du Cameroun. En plus des deux équipes du Cameroun et le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la France, l’Algérie, les Pays-Bas participent à cette 20e édition du Tour du Cameroun. Oumarou Minougou est le premier et le seul Burkinabè à remporter le Tour du Cameroun en 2001.

