La 15e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes a débuté ce vendredi 31 mai 2024 à Ouagadougou. Organisée par l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), cette 15e édition va mettre sous les feux de la rampe la contribution des semences améliorées pour l’atteinte des objectifs de l’offensive agropastorale et halieutique dans un Burkina Faso de crise sécuritaire et alimentaire.

Depuis ce vendredi 31 mai jusqu’au dimanche 2 juin 2024, la direction générale de l’INERA sise à Gounghin vibrera au rythme de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes, 15e du genre. La cérémonie d’ouverture intervenue ce vendredi a mobilisé des producteurs, des structures de formations et de recherche, des chercheurs et bien entendu des politiques.

Pour l’occasion le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Pr. Adjima Thiombiano était entouré de son collègue en charge de l’agriculture, le Commandant Ismael Sombié et celui en charge de l’environnement Roger Barro.

Cette mobilisation, loin d’être fortuite, est révélateur de l’importance qu’accorde le gouvernement qui compte sur les travaux conduits en laboratoire et au champ pour une concrétisation de l’autosuffisance alimentaire. Au plus haut sommet de l’État, l’atteinte de la souveraineté alimentaire est prise à cœur par le chef de l’État , le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025.

Aux dires du ministre en charge de la recherche et de l’innovation, le Pr. Adjima Thiombiano, le Président du Faso a placé la recherche au cœur de toutes ses actions, ce qui ne laisse plus de circonstances atténuantes à ce que les résultats de recherches ne soient pas utilisés et valorisés.

« Il est plus que temps que la recherche prenne définitivement conscience de son rôle crucial en tant que moteur pour conduire tous les Burkinabè vers des aspirations profondes : assurer leur développement endogène ! », s’est ainsi adressé le Pr. Adjima Thiombiano aux acteurs de la recherche.

Mais il faut le reconnaître, les résultats de recherches n’ont pas toujours connus un franc succès en termes d’adoption auprès des producteurs. Sur plus de 300 variétés développées par la recherche nationale, moins de 20% ont connu une véritable adoption.

La faute à l’indisponibilité à temps de ces semences, à leur accès difficile, à la méconnaissance des variétés mais aussi la désinformation. Cependant, « les semences produites au Burkina sont très prisées à l’extérieur », regrette le ministre Adjima Thiombiano qui s’est adressé aux producteurs en ces termes : « le message, c’est de dire à tous les producteurs du Burkina de faire confiance aux résultats de recherche, ces résultats ont fait leurs preuves ».

Le coup de pouce de l’initiative présidentielle

Conscient que les moyens sont souvent insuffisants pour couvrir en temps réel les besoins des producteurs et productrices en semences améliorées de variétés de plantes, le gouvernement par l’entremise de l’initiative présidentielle, a remis des équipements composés de 7 tracteurs avec leurs accessoires à l’INERA. Selon le Directeur Général de l’INERA, Dr. Drissa Sérémé, ces équipements vont renforcer la capacité de recherche et de production des instituts de recherche.

A en croire Dr. Drissa Sérémé, cette foire représente bien plus qu’un simple événement commercial. « C’est une célébration de notre patrimoine agricole, une occasion unique de partager nos connaissances, nos expériences et nos innovations, afin d’inciter les producteurs à utiliser davantage les semences améliorées et ainsi assurer une meilleure productivité agricole », a-t-il précisé.

Au programme de cette foire de 72 heures, il y aura des activités de communication-information-sensibilisation parmi lesquelles des conférences-débats sur la contribution des semences améliorées à l’atteinte des objectifs de l’offensive agropastorale et halieutique dans le contexte de crise sécuritaire et alimentaire, des expositions de semences de variétés performantes issues de la recherche et la vente de semences de base et de plants produits par l’INERA.

