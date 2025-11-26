FIED 2025 : Ouagadougou au cœur de la mobilisation des femmes pour l’industrialisation et la souveraineté économique

Partage

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à Ouagadougou l’ouverture de la 14ᵉ édition du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED). Placé sous le thème « Rôle et impact des femmes sur l’industrialisation et la promotion des produits locaux », le forum réunit, du 25 au 30 novembre 2025, plus de 6 000 participants venus de 60 pays.

‎Coorganisée avec les ministères en charge de l’Industrie et de la Solidarité nationale, cette édition, qui succède à celle tenue en République de Guinée en 2024, se présente comme un cadre d’échanges, d’opportunités d’affaires et de valorisation des initiatives féminines dans les filières productives. Panels, rencontres B2B, expositions et Nuit du Mérite rythmeront cette rencontre dédiée au renforcement de l’entrepreneuriat féminin et des chaînes de transformation locales.

‎Dans son intervention d’ouverture, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a salué la créativité et la résilience des femmes africaines, actrices essentielles de la souveraineté économique et de la promotion des produits du terroir.

Il a rappelé la place centrale qu’occupent les femmes dans l’économie ; des marchés aux exploitations agricoles, de l’artisanat aux entreprises ; et souligné la nécessité d’un écosystème qui leur permette d’innover, de se financer et de prospérer.

‎Le Premier ministre a exprimé la satisfaction du Gouvernement d’accueillir un événement d’une telle envergure, en cohérence avec la vision de la Révolution Progressiste Populaire. Il a rappelé que la souveraineté recherchée par le Burkina Faso et l’Afrique passe par la souveraineté économique, fondée sur l’industrialisation et la transformation locale. Dans cette dynamique, le rôle des femmes est déterminant.

‎« Nous devons arrêter d’être des serviles consommateurs », a-t-il déclaré, appelant à une action concertée pour amplifier l’impact des femmes dans ce secteur stratégique. Il a encouragé les participantes à aller au-delà des discours pour inscrire leurs réflexions dans une dynamique d’action concrète, en phase avec la transformation structurelle engagée.

‎Portée par la Plateforme des Femmes Entreprenantes et Dynamiques, forte de plus de 25 000 membres à travers le monde, cette édition du FIED s’annonce comme un moment déterminant pour l’entrepreneuriat féminin et pour la consolidation de la souveraineté économique du continent

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞