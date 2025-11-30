Mission Türkiye : Bilan positif pour le LIEN et des horizons de transfert de technologie

La mission d’immersion économique en Türkiye, menée par l’Association LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat), a pris fin le 27 novembre 2025 avec un bilan positif. L’objectif principal de cette démarche était de s’inspirer du modèle industriel turc et d’établir des partenariats pour le transfert de technologies au Burkina Faso.

L’immersion, qui s’est déroulée du 20 au 27 novembre à Sakarya et Istanbul, a permis une série intense de rencontres B2B et de visites d’usines.

Selon Abdoul Kader Kouanda, chargé à l’organisation du LIEN, la satisfaction est totale. « Nous sommes satisfaits à 100% pour cette première immersion », a-t-il laissé entendre.

La délégation burkinabè, composée de plusieurs chefs d’entreprise, a rencontré pratiquement 400 entreprises en Turquie, dans des secteurs variés comme l’industrie, l’agriculture, la fabrication de matériaux de construction, etc. Ces échanges directs ont permis aux entrepreneurs de s’inspirer et de cibler des technologies solides pour leurs projets d’investissement.

Le succès de cette première expérience a été consolidé par un appui gouvernemental. Abdoul Kader Kouanda a tenu à souligner l’accompagnement dont le LIEN a bénéficié dans l’organisation et le déroulement de ce voyage. « Nous avons eu la facilité et l’accompagnement du ministère des Affaires étrangères à travers l’ambassade du Burkina en Turquie, ainsi que la présence d’un représentant du Ministère du Commerce, ce qui a apporté une crédibilité à vraiment notre mission », a-t-il souligné.

Les échanges ont permis d’identifier des niches d’affaires inexistantes au Burkina Faso et ont jeté les bases de partenariats concrets. Achille W. OUEDRAOGO, Président du LIEN, avait déjà affirmé l’ambition de son association de faire de l’industrialisation une arme pour le développement de l’économie burkinabè.

La mission marque un pas dans la stratégie du LIEN qui vise à doter les entreprises burkinabè des technologies nécessaires à l’industrialisation nationale. Fort de cette réussite en Türkiye, le LIEN envisage déjà de nouveaux horizons. « Nous allons prévoir d’autres immersions dans d’autres pays», a confirmé Abdoul Kader Kouanda. L’Inde et la Chine sont entre autres les prochaines destinations potentielles pour l’importation de savoir-faire.

Abdoul Kader Kouanda n’a pas manqué de saluer l’appui institutionnel du Ministère des Affaires Étrangères, l’Ambassade de Türkiye au Burkina Faso, le Ministère chargé du Commerce pour leur soutien officiel. Il a aussi souligné l’efficacité du past président du LIEN Roland Achille Sow, et le leadership du Président actuel du LIEN Achille Ouédraogo .

Akim KY

Burkina 24