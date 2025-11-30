Journées patriotiques de Kumasi : Venue de Ouaga, l’association CPES fait la promotion de la Révolution progressiste populaire (RPP)

Au centre national de la culture du Ghana, à Kumasi, dans la région Ashanti, sous la présidence de l’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, David Kabré, il s’est officiellement ouvert la 2e édition des Journées patriotiques, ce samedi 29 novembre 2025. L’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) y a effectué le déplacement afin de renforcer les liens historiques, culturels et de fraternité entre le Burkina Faso et le Ghana.

Kamanga Mathias Zida, Coordonnateur de l’association CPES, a fait comprendre que leur présence à cet important événement, à travers la Caravane nationale de l’engagement patriotique (CNEP), s’inscrit dans la dynamique de mobiliser l’ensemble des Burkinabè autour de la Révolution progressiste populaire (RPP), impulsée sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

« Nous marchons, guidés par la vision lumineuse du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Il est l’incarnation d’un souffle nouveau, d’un redressement souverain et d’une jeunesse qui refuse l’immobilisme », a indiqué Kamanga Mathias Zida.

Notre présence ici, a-t-il aussi fait savoir, est une preuve vivante de notre volonté inébranlable de défendre la justice sociale, de promouvoir la solidarité et de bâtir un avenir de progrès pour notre peuple. Chaque pas que nous faisons à Kumasi, a-t-il dit en sus, est un pas vers le rayonnement de notre nation et de ses valeurs sur le plan continental.

« Distingués délégués et compatriotes ici présents, votre engagement est crucial pour l’implication renforcée de la communauté burkinabè de Kumasi et de la diaspora du Ghana dans son ensemble dans la dynamique révolutionnaire », a fait remarquer Mathias Zida.

La CNEP, une présence qui rehausse l’éclat

Il a en somme souhaité que ces journées patriotiques puissent fortifier nos convictions patriotiques et marquer un moment de communion et d’enrichissement mutuel entre nos deux peuples.

Selon l’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, David Kabré, ces journées patriotiques répondent à un appel du Président du Faso. Celui de faire naitre ou renaître en tous Burkinabè de la diaspora la fibre patriotique.

L’Ambassadeur a particulièrement salué la participation de la caravane CNEP. Pour lui, la présence de la CNEP « rehausse l’éclat de ces journées ».

En marge de la cérémonie d’ouverture officielle desdites journées, les officiels ont eu droit à une visite guidée des stands faisant la promotion de l’identité culturelle burkinabè à travers des mets locaux et des tenues traditionnelles. Une collecte de fonds a également été organisée afin de contribuer au Fonds de soutien patriotique au Burkina Faso. Ces journées dureront jusqu’au dimanche 30 novembre 2025.

La caravane CNEP Ouaga-Tamalé-Kumasi, la toute première à l’international après les caravanes nationales (Ouaga-Pô et Ouaga-Bobo-Dioulasso), est prévue pour durer du 27 novembre au 1er décembre 2025. Elle bénéficie des parrainages du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré et du président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié.