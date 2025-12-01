États généraux des transports : Le Burkina Faso engage une refondation durable du secteur

Partage

‎‎Les États généraux des transports se tiennent à Ouagadougou du 1er au 3 décembre 2025. Ces assises sont placées sous le thème « Transports terrestres et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives ». Le coup d’envoi des travaux a été donné officiellement ce lundi 1er décembre 2025 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

‎‎L’objectif principal de ces États généraux est d’entreprendre une analyse holistique de l’ensemble du secteur des transports afin de dégager et de mettre en œuvre les réformes stratégiques nécessaires.

De façon spécifique, durant les trois jours de travaux, les participants vont proposer des solutions innovantes et technologiques en vue de la modernisation du sous-secteur ; évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur, particulièrement dans le contexte actuel de crise sécuritaire et de formuler des propositions concrètes pour l’application effective des réformes déjà engagées.

‎‎Émile Zerbo, ministre d’État, ministre de l’administration territoriale et du transport, a souligné l’importance cruciale de cette rencontre. Selon lui, il était primordial que les acteurs se réunissent et échangent afin d’établir un système de transport moderne, sécurisé et inclusif. ‎‎« Les États généraux, c’est pour se parler, c’est pour mettre le patriotisme au-devant de tout, l’humain et l’intérêt général », a-t-il déclaré.

‎‎Présidant la cérémonie, le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a reconnu les progrès réalisés dans le transport terrestre au Burkina Faso, tout en insistant sur les défis persistants. ‎Il a fortement encouragé une réinvention complète du système pour le rendre moderne, sécurisé, inclusif et compétitif, notamment par la digitalisation et la responsabilisation accrue des acteurs.

‎‎« Les assises que nous ouvrons aujourd’hui sont le début d’une transformation profonde. Elles doivent être un espace d’écoute, de débat, mais surtout de décision et d’action. Les conclusions que vous rendrez à l’issue de ces travaux seront le socle d’une réforme ambitieuse, d’une nouvelle réglementation, d’un investissement ciblé et d’un programme de renforcement des capacités », a-t-il exhorté.

‎‎Aminata Catherine SANOU

‎Burkina 24