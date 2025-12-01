Communiqué nécrologique | Décès de Jean Roger OUEDRAOGO : Faire-part

Les grandes familles

– OUEDRAOGO à Ouagadougou, DOULOUGOU, KOMBISSIRI,

– NANA à Ouagadougou, DOULOUGOU, KOMBISSIRI,

– COMPAORE, NIKIEMA, ILBOUDO à Ouagadougou, DOULOUGOU, KOMBISSIRI,

Le vieux ILBOUDO Souleymane et sa famille à Goaghin dans le canton de DOULOUGOU,

Les familles alliées :

SAWADOGO à Rolla et Bobo-Dioulasso, OUEDRAOGO, OUEDA, NITIEMA et BAYALA,

La veuve Mme OUEDRAOGO Bibata,

Les enfants : Docteur Anne Marie Josiane, Steve Marius et Fred Marie Ludovic,

Les petits enfants :Alethia et Maël,

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, oncle, époux, père, grand-père,

M. Jean Roger OUEDRAOGO, Précédemment ancien officier des Eaux et Forêts à la retraite.

Décès survenu dans la nuit du samedi 29 novembre 2025 à l’hôpital de BOGODOGO de suite de maladie.

LE PROGRAMME DES OBSEQUES

  • Lundi 01 décembre 2025:
  • 16h00 : Levée du corps à la morgue de l’hôpital BOGODOGO pour son domicile sis à la ZAD ;
  • 20h00 : veillée de prière à son domicile.
  • Mardi 02 décembre 2025: Levée du corps à son domicile à 8h 30 pour les absoutes à la Chapelle Saint Jean Samuel Kalgondin suivie de son inhumation au cimetière route de Saponé.

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort »

Jean11 :25

