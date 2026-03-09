SION 2026 : Un bilan positif alliant spiritualité, entrepreneuriat et formation sociale

Débutée le 3 mars 2026 à Ouagadougou, la 13e édition de la Semaine d’emphase spirituelle (SION) a officiellement clos ses portes le dimanche 8 mars 2026, à Ouagadougou. Cette édition s’est distinguée par la profondeur de ses réflexions, articulées autour de la thématique « Les coutumes vétérotestamentaires et les pratiques ancestrales africaines : contraste ou continuum ? ».

Selon le Dr Jephté Sawadogo, Vice-Président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso (AD/BF), la SION 2026 a été une plateforme majeure de réflexion.

À travers cet événement, le Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEVGV) a su offrir aux fidèles un cadre privilégié pour un véritable approfondissement, tant sur le plan théologique que spirituel.

De ses explications, les réflexions sur les coutumes vétérotestamentaires et les pratiques ancestrales africaines ont permis de tracer une voie claire entre héritage culturel et intégrité doctrinale. « Cette conférence est holistique car il a pris en compte la dimension intègre de l’homme mais aussi sa dimension physique et spirituel », a-t-il fait savoir, tout en signifiant que l’âme n’est pas isolée, c’est le corps qui le soutient.

Au terme de cette semaine, le Dr Jephté Sawadogo a exprimé sa satisfaction de voir les fidèles repartir affermis. Grâce aux enseignements reçus, les participants disposent désormais de repères solides pour rejeter tout syncrétisme et vivre une foi chrétienne authentiquement africaine, tout en restant rigoureusement soumis à la seule révélation de Jésus-Christ.

Au-delà des enseignements spirituels, cette 13e édition de la SION s’est distinguée par son approche pragmatique. Entre colloques, réunions stratégiques, formations sociales pour les personnes démunies, ateliers pour les musiciens et sessions d’immersion en entrepreneuriat, l’événement affiche un bilan largement positif selon le premier responsable du Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEVGV).

En clôturant cette 13e édition, le premier responsable du TEVGV a délivré un message fort, invitant les fidèles à une réflexion profonde sur leur rapport aux racines culturelles. Pour lui, la clé d’une foi épanouie réside dans le discernement entre le rite et l’essence.

« Moi, je voulais qu’on revienne sur les valeurs, au lieu de mettre l’accent sur les pratiques. Nous avons des valeurs dans nos traditions, et c’est ces valeurs qui doivent nous guider. Ce n’est pas obligatoirement les pratiques. Toute société évolue. Quand on s’attache aux pratiques, ça peut changer la vie, mais quand on s’attache aux valeurs, là ça peut changer la vie », a déclaré le Dr Elie Koumbem.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24