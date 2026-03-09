Guerre en Iran : La Chine met en garde contre toute attaque visant le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 51 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

La Chine a exprimé le lundi 9 mars 2026 son opposition à toute action militaire visant le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, désigné le dimanche 8 mars 2026 pour succéder à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de l’offensive américano-israélienne, renseigne Cnews

Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que Pékin s’opposait à « toute ingérence dans les affaires intérieures » de l’Iran et a appelé au respect de sa souveraineté.

Lire égalment 👉Moyen-Orient : Mojtaba Khamenei succède à son père comme guide suprême de l’Iran

Cette prise de position intervient alors qu’Israël et les États-Unis ont récemment menacé de cibler le nouveau dirigeant iranien. Le président américain Donald Trump a notamment affirmé que Mojtaba Khamenei « ne tiendra pas longtemps » sans l’aval de Washington.

Pékin a également appelé les différentes parties à cesser immédiatement les opérations militaires et à reprendre le dialogue, afin d’éviter une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient.

     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 51 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Guerre au Moyen-Orient : Vladimir Poutine déclare son « soutien indéfectible » au nouveau guide suprême iranien

il y a 35 minutes

Niger : Attaque terroriste contre la base aérienne 401 de Tahoua, plusieurs assaillants neutralisés

il y a 50 minutes

SION 2026 : Un bilan positif alliant spiritualité, entrepreneuriat et formation sociale

il y a 50 minutes

Crise énergétique : Les Philippines ramènent la semaine de travail à 4 jours face à l’envolée du prix du pétrole

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page