Guerre en Iran : La Chine met en garde contre toute attaque visant le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei

La Chine a exprimé le lundi 9 mars 2026 son opposition à toute action militaire visant le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, désigné le dimanche 8 mars 2026 pour succéder à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de l’offensive américano-israélienne, renseigne Cnews.

Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que Pékin s’opposait à « toute ingérence dans les affaires intérieures » de l’Iran et a appelé au respect de sa souveraineté.

Cette prise de position intervient alors qu’Israël et les États-Unis ont récemment menacé de cibler le nouveau dirigeant iranien. Le président américain Donald Trump a notamment affirmé que Mojtaba Khamenei « ne tiendra pas longtemps » sans l’aval de Washington.

Pékin a également appelé les différentes parties à cesser immédiatement les opérations militaires et à reprendre le dialogue, afin d’éviter une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient.