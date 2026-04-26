Tech : Meta et Microsoft réduisent leurs effectifs pour accélérer leurs investissements dans l’IA

Nouvelle vague de restructurations dans la tech américaine. Les géants Meta et Microsoft ont annoncé le jeudi 23 avril 2026, des mesures de réduction d’effectifs, dans un contexte marqué par la montée en puissance de l’intelligence artificielle et la recherche de gains de productivité, rapporte BFMTV.

Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, prévoit de supprimer 10 % de ses effectifs, soit environ 8.000 postes. L’entreprise a également décidé de renoncer au recrutement de 6.000 salariés supplémentaires initialement prévus.

Dans une note interne relayée par plusieurs médias américains, la direction des ressources humaines explique vouloir « gérer l’entreprise plus efficacement » et compenser les investissements massifs engagés dans l’intelligence artificielle.

Le groupe de Mark Zuckerberg a multiplié les réorganisations ces derniers mois afin de recentrer ses activités sur l’IA générative, un secteur où la concurrence s’intensifie face à OpenAI, Google ou encore Anthropic.

Ces nouvelles suppressions de postes s’ajoutent à d’autres réductions d’effectifs récentes. En janvier, environ 1.100 salariés travaillant sur les projets liés au métavers au sein de Reality Labs avaient déjà quitté l’entreprise.

D’autres licenciements ont ensuite concerné plusieurs divisions du groupe, notamment Facebook, les opérations internationales et les équipes commerciales.

De son côté, Microsoft a annoncé la mise en place d’un plan de départs volontaires à la retraite destiné à certains salariés américains. Une première pour le géant du logiciel.

Selon des médias spécialisés, environ 7 % des employés américains pourraient être concernés par ce dispositif. Celui-ci s’adressera aux salariés dont l’âge et l’ancienneté cumulés atteignent 70 ans ou plus.

Les employés éligibles recevront davantage d’informations au début du mois de mai 2026. Comme plusieurs grandes entreprises du secteur, Microsoft poursuit ses efforts de rationalisation après plusieurs vagues de suppressions de postes menées ces dernières années.

Ces annonces confirment la transformation rapide de l’industrie technologique, où les investissements massifs dans l’intelligence artificielle s’accompagnent de profondes réorganisations internes et de nouvelles pressions sur l’emploi.