Burkina Faso : L’association Burkind Gouélé révolutionne l’école avec la formation aux métiers

L’association Burkind Gouélé a officiellement lancé, le samedi 25 avril 2026 à Ouagadougou, la phase pilote de son projet « Faso Vinnêm », à l’école Tampouy D. Placée sous le slogan « Une école, un atelier d’apprentissage aux métiers », cette initiative vise à introduire la formation professionnelle dans les établissements scolaires, en complément de l’enseignement classique.

Tout a commencé par l’apprentissage de la menuiserie à des enfants talibés et vulnérables, selon le président de l’association Burkind Gouélé, Mahamadi Ouangrawa. Ayant constaté l’intérêt des élèves de l’école classique pour le travail accompli par ces enfants talibés, l’association a décidé de créer ce projet comme point commun entre l’enseignement classique et l’apprentissage des métiers.

Pour lui, ce projet permettra aux enfants talibés d’apprendre les bases de l’école, notamment lire et écrire, tandis que les élèves de l’école classique pourront également augmenter leurs chances en apprenant un métier professionnel pour un avenir meilleur.

Concrètement, le programme de formation se tiendra chaque mercredi soir et samedi matin pendant deux heures. Durant ces moments, les élèves apprendront de nombreuses techniques en parallèle avec l’école.

« Le travail a déjà commencé. Nous en sommes à trois séances de formation et les enfants ont déjà appris les techniques de traçage ainsi que les consignes de sécurité vis-à-vis du matériel de travail. Nous disposons de formateurs aguerris qui ont chacun au moins 25 ans d’expérience », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’un de leurs objectifs est de pouvoir mettre à la disposition de l’État, dans deux ou trois ans, des ouvriers aguerris qui pourront fabriquer localement des matériels de base utilisés dans les services.

« Vous savez que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit dorénavant qu’il n’est pas question d’importer de simples table-bancs. Donc, ce sera du produisons et consommons burkinabè », a-t-il rappelé.

Selon Christine Kanyala/Kaboré, directrice de l’école Tampouy D, cette initiative de l’association Burkind Gouélé est la bienvenue, dès lors qu’elle s’inscrit dans les grandes initiatives présidentielles actuelles.

« C’est une grande chance pour notre école de bénéficier de ce projet. Il contribuera à former les Burkinabè de demain dont nous rêvons. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour que la formation puisse bien se dérouler », a-t-elle déclaré.

En perspective, l’association Burkind Gouélé entend étendre le projet aux élèves des lycées et collèges afin qu’après leurs études, ils puissent s’intégrer dans des métiers, à défaut de la fonction publique.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24