Révolution Progressiste Populaire (RPP) : Le Manifeste est disponible !

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO, représentant le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a procédé au lancement du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), ce dimanche 26 avril 2026, au stand ‘’Koulouba’’ de la Présidence du Faso, sis à la Maison de la Culture Mgr Anselm-Titianma-SANOU.

La cérémonie de lancement du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire a enregistré la présence des Premiers ministres du Mali, le Général de Division Abdoulaye MAÏGA, et Ali Mahaman Lamine ZEINE du Niger.

Selon le Premier ministre burkinabè, le Manifeste est un « livre de poche qui fixe le cap de la dynamique actuelle au Burkina Faso, et qui permet de découvrir les grands projets historiques, transformationnels que le Président du Faso a pour notre pays».

Le manifeste de 52 pages, est articulé en six chapitres a expliqué le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH. Il s’agit de : la vision de la défense nationale et de la guerre, le progrès socioéconomique inclusif, le réarmement culturel, la diplomatie et les relations internationales, le renforcement de la gouvernance et les problématiques sociétales.

Suivant l’analyse du Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Manifeste « présente la société que nous avons aujourd’hui avant de se projeter vers l’idéal que nous recherchons ». Un idéal campé déjà dans le préambule par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ : « L’Eldorado dont rêve notre Peuple, nous pouvons le créer ici ! Nous avons confiance en ce Peuple ».

Pour faciliter l’appropriation du Manifeste, la Présidence du Faso annonce sa traduction dans les langues officielles nationales et en anglais. Le Capitaine MEDAH invite donc les populations à « s’abreuver de tout ce qui a été consigné dans ce Manifeste pour mieux percevoir cette Révolution ».

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso