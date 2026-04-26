SNC Bobo 2026 : Le Grand Prix National des Arts et des Lettres officiellement lancé

C’est dans une atmosphère ambiante que la compétition phare de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) a pris son envol. Aussitôt le rideau levé sur l’événement, le public a pu goûter aux premières notes du Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL). Le coup d’envoi officiel a été donné dans la soirée du 25 avril 2026, au sein de la Maison de la culture Mgr Anselme Titianma Sanon.

Placé sous le signe du renforcement des liens de fraternité et de la coopération entre les peuples, le GPNAL représente le cœur battant de la SNC. Durant six jours, des artistes venus des quatre coins du Burkina Faso rivaliseront de créativité et de talent.

Le programme promet une immersion totale dans l’identité du « Pays des Hommes intègres » à travers plusieurs disciplines. Danses traditionnelles, Slam (poésie urbaine), Chansons traditionnelles, Musique traditionnelle instrumentale, Chœurs populaires entre autres.

Les compétiteurs présents à Bobo-Dioulasso constituent la substantifique moelle de la culture régionale. Leur présence est le fruit d’un long processus de sélection rigoureux, entamé lors des 14 Semaines Régionales de la Culture (SRC). Seuls les meilleurs ont obtenu leur ticket pour cette phase finale nationale.

A Betamou Aymar Fidèle Tamini, Président du Comité National d’Organisation, d’insister sur le rôle combien important du GPNAL. « Au-delà des compétitions, le GPNAL est un cadre de transmission des valeurs d’appartenance et de partage entre générations. Il incarne notre engagement à préserver et à promouvoir notre patrimoine culturel tout en l’inscrivant résolument dans la modernité », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le président du comité national d’organisation a salué de vives voix la résilience et l’engagement de tous les acteurs de la chaîne culturelle notamment les organisateurs, partenaires et mécènes, qui œuvrent à la réussite de cette édition. S’adressant directement aux compétiteurs, il les a exhortés à donner le meilleur d’eux-mêmes dans un esprit de saine émulation et de respect mutuel.

Cette 22e édition, placée sous le thème « Culture, Jeunesse et transmission des valeurs sociales », réaffirme le rôle crucial de la culture comme ciment de la cohésion nationale et levier d’éducation pour les jeunes générations.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24