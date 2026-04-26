SNC Bobo 2026 : Coris Money déploie ses ailes dans les rues de Bobo-Dioulasso

En marge de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) Bobo 2026, Coris Money a déployé ses ailes dans les artères de la cité de Sya. Le samedi 25 avril 2026, une parade a sillonné les rues de la ville, marquant ainsi la présence active de l’entreprise aux côtés des festivaliers.

Coris Money, solution de paiement mobile de référence, multiplie les initiatives pour conquérir le marché burkinabè. Le samedi 25 avril 2026, l’agence a organisé une grande caravane à travers les artères de Bobo-Dioulasso.

Sillonner les axes stratégiques de la capitale économique a permis aux caravaniers d’aller à la rencontre du public, avec un objectif majeur : faire de Coris Money le réflexe quotidien pour toutes les transactions financières

Sur le terrain, cette initiative porte déjà ses fruits, comme en témoigne l’adoption massive de l’application par les populations locales. Pour beaucoup, Coris Money est devenu l’outil de paiement par excellence. C’est le cas d’Abdoul Belem, utilisateur fidèle depuis deux ans.

« Franchement, le produit est satisfaisant. Avec l’arrivée de la plateforme et face aux problèmes récurrents de petite monnaie dans les boutiques, nous effectuons nos achats en toute simplicité. Pour nous, consommateurs, c’est une solution vraiment avantageuse », a-t-il vanté.

Le constat est identique du côté des commerçants. Bintou, gérante d’une boutique d’alimentation, observe avec satisfaction l’évolution des habitudes de paiement.

« L’engouement pour Coris Money est croissant. Recevoir des paiements via la plateforme simplifie notre gestion quotidienne. Nous n’avons plus à nous soucier du manque de monnaie pour rendre le reliquat aux clients, ce qui fluidifie considérablement le passage en caisse », a salué la gérante.

Forte du succès de sa parade, Coris Money ne compte pas s’arrêter là. En marge de cette 22e édition de la grande messe culturelle, Coris Money entend intensifier ses efforts pour asseoir sa notoriété.

L’institution prévoit de déployer des moyens logistiques et humains accrus afin d’ancrer durablement la marque dans le quotidien des Burkinabè et d’en faire la référence incontestée du paiement mobile.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24