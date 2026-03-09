Crise énergétique : Les Philippines ramènent la semaine de travail à 4 jours face à l’envolée du prix du pétrole

Dans un contexte mondial marqué par une instabilité extrême des marchés de l’énergie, le gouvernement philippin a pris une mesure radicale pour protéger son économie. Le passage à la semaine de travail de quatre jours. Cette décision vise directement à réduire la consommation nationale de carburant et à atténuer l’impact de la hausse du prix du pétrole sur les travailleurs, nous apprend BRUT.

La décision des Philippines s’inscrit dans une dynamique de préservation des ressources alors que les prix des produits pétroliers atteignent des sommets sur les marchés internationaux. En réduisant le nombre de jours de présence physique dans les bureaux, les autorités espèrent diminuer significativement la demande énergétique globale du pays, tant pour le fonctionnement des bâtiments administratifs que pour les besoins de transport.

Cette mesure est perçue comme un bouclier pour le pouvoir d’achat des employés, qui voient leurs frais de déplacement quotidiens exploser sous l’effet de la crise pétrolière actuelle.

Un contexte énergétique mondial sous haute tension

Cette annonce intervient alors que le marché mondial est déjà sous pression. Pour rappel, les récentes attaques contre les infrastructures gazière du Qatar et la suspension de sa production de GNL ont déjà provoqué des hausses de prix brutales sur les places boursières européennes et asiatiques. L’initiative philippine pourrait servir de modèle à d’autres nations cherchant des solutions endogènes et structurelles pour faire face à la volatilité persistante des ressources énergétiques mondiales.