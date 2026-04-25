Licence professionnelle : Léandre Sosthène Sombié décroche 16,5/20 avec une étude sur le marketing digital de la SN Citec

Le 21 avril 2026, Léandre Sosthène Sombié a défendu son mémoire de fin de cycle Licence en Communication d’Entreprise, option Communication Commerciale et Marketing, à l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Son étude, intitulée « Analyse de la stratégie de marketing digital de la SN Citec », a séduit le jury par sa pertinence et sa qualité, ce qui lui a valu la note de 16,5/20.

Au cours de sa présentation, il a mis en évidence l’importance croissante du digital dans les stratégies de communication des entreprises. Il a notamment insisté sur le rôle central des réseaux sociaux dans la relation avec les clients.

Selon le candidat, le marketing digital constitue aujourd’hui un outil incontournable pour les entreprises. Il permet non seulement de renforcer la proximité avec les consommateurs, mais aussi de stimuler leur engagement.

Il a également souligné l’avantage majeur lié à la mesure des performances. Grâce aux outils numériques, les entreprises peuvent analyser avec précision l’efficacité de leurs actions et ajuster leurs campagnes en temps réel.

Un travail salué par le jury

Comparé aux méthodes traditionnelles, le marketing digital apparaît comme une approche plus souple et moins coûteuse. Léandre Sosthène Sombié a démontré que cette stratégie permet d’optimiser les ressources tout en améliorant la visibilité des entreprises et leurs résultats commerciaux.

Profitant de cette tribune académique, le candidat a invité les entreprises à intégrer pleinement le numérique dans leur communication. Il a mis en garde contre les risques liés à l’absence de stratégie digitale, estimant qu’une entreprise silencieuse sur le plan communicationnel laisse un avantage considérable à ses concurrents.

Président du jury, Dr Dofini Dieudonné Coulibaly a apprécié la pertinence du thème abordé ainsi que la qualité de l’analyse. Il a reconnu la capacité du candidat à traiter une problématique actuelle avec rigueur, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Tout en saluant la valeur scientifique du travail, il a invité le candidat à prendre en compte les quelques observations formulées afin d’améliorer le document final. Selon lui, cette étude contribue à enrichir la réflexion académique sur le marketing digital, un domaine en pleine expansion.