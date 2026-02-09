ISTAPEM : Mahoua Sanogo décroche la mention Très bien après une soutenance sur la e-réputation de Burkina 24

Sous le thème « Analyse de la E-réputation du média en ligne Burkina 24 », Mahoua Sanogo a soutenu son document académique le samedi 7 février 2026 à Ouagadougou. Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la validation de son pré-mémoire de licence en communication d’entreprise à l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées Et de Management (ISTAPEM).

À l’issue de la soutenance, le document a été jugé bon et recevable, avec la mention Très bien et la note de 17,50 sur 20, selon le jury. Le travail de l’impétrante portait sur l’analyse de la e-réputation du média en ligne Burkina 24, un thème en lien avec les enjeux actuels de la communication numérique, de la visibilité des médias et de la gestion de l’image en ligne.

Selon le jury, le document présenté répond aux exigences académiques attendues à ce niveau de formation, tant sur le fond que sur la forme, et témoigne d’une bonne compréhension des notions liées à la communication digitale.

Présent à la soutenance, Willy Sagbé, représentant Akim Ky, maître de stage de l’étudiante à Burkina 24, a salué la pertinence du sujet abordé.

« La e-réputation est aujourd’hui un enjeu central pour les médias en ligne. Le thème est d’actualité et le travail réalisé montre que l’étudiante comprend bien ces réalités. Elle a de l’avenir dans ce domaine », a-t-il indiqué.

De son côté, Mahoua Sanogo explique le choix de son thème. « J’ai choisi ce thème parce qu’il est d’actualité et qu’il est intéressant, surtout dans le contexte actuel des médias numériques », a-t-elle déclaré.

L’étudiante estime également que son travail peut avoir une portée pédagogique. « Je pense que ce document pourra servir à d’autres étudiants qui soutiendront à ce niveau, et les aider à mieux comprendre les enjeux de la e-réputation », a-t-elle ajouté.

Mahoua Sanogo a également exprimé sa volonté de poursuivre ses études en communication d’entreprise, avec un intérêt particulier pour les questions liées au numérique et à la gestion de l’image des organisations.

À travers ce travail académique, Burkina 24 est ainsi intégré comme objet d’étude dans une réflexion universitaire sur la réputation en ligne des médias, illustrant son positionnement dans l’écosystème médiatique numérique burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24