La nouvelle région du Sourou pose les bases de son essor lors du panel Sourou Wéllé Kan

Les représentants des provinces de la Kossi du Nayala et du Sourou déclinent les recommandations prises lors des échanges

Les forces vives des provinces de la Kossi, du Nayala et du Sourou se sont réunies à Tougan pour définir les priorités de leur nouvelle région. Durant quarante-huit heures de travaux intenses, ce panel dénommé Sourou Wéllé Kan ou l’Appel du Sourou a permis de dégager des solutions concrètes pour le développement local. Les échanges ont principalement porté sur la sécurité, l’agriculture et le désenclavement, ce qui a permis d’aboutir à une feuille de route pour les autorités et les communautés. 

Le secrétaire général de la province du Sourou, W. Martial Ouédraogo a officiellement clos les travaux au nom du haut-commissaire. Il a exprimé sa grande satisfaction face à la qualité des débats et à l’implication des participants.

« Ces recommandations constituent désormais une base de travail pour l’action publique et communautaire », a-t-il a affirmé. Il a également insisté sur le fait que ces idées ne doivent pas rester lettre morte mais doivent être traduites en actions concrètes pour la paix et la cohésion sociale au sein de la population.

Le secrétaire général de la province du Sourou prononce le discours de clôture devant les participants du panel.

La sécurité a été le sujet le plus discuté car elle conditionne toutes les autres activités de développement. Le commandant Karim Souabo, représentant les parrains de l’activité, a expliqué que le nouveau découpage de la région vise avant tout une meilleure protection des citoyens. Il a souligné l’importance de la collaboration entre les civils et les militaires.

Un moment d’échange fraternel

« Chaque fille et fils doit travailler à son sens pour soutenir les forces de défense dans le domaine des renseignements pour qu’on puisse aller de l’avant », a déclaré commandant Karim Souabo. Il a aussi rappelé que la présence militaire a été renforcée pour mieux occuper le territoire.

Sur le plan économique, les participants ont mis l’accent sur le potentiel agricole de la zone.  Kassoum Dramé, point focal de développement pour la province de la Kossi, a plaidé pour un accompagnement plus fort des agriculteurs résilients. Il a notamment demandé l’aménagement de barrages pour permettre les cultures de contre-saison sur toute l’étendue de la province.

Le commandant Karim Souabo explique l’importance du renseignement citoyen pour la sécurité de la nouvelle région

Kassoum Dramé a précisé que « ce sont des doléances qui ne sont pas des sujets tabous » car elles touchent directement au quotidien des habitants qui ont besoin de sécurité et d’infrastructures pour travailler.

Enfin, l’initiateur de l’événement et président du Mouvement Patriotique pour le Développement, Mathieu Boro, a dressé un bilan très positif de cette rencontre. Il a noté que les habitants ont pu dégager des pistes sérieuses pour accompagner la croissance de la localité. « Les fils et les filles de la région du Sourou sont résolument tournés vers une marche d’ensemble », a affirmé  Mathieu Boro.

Mathieu Boro exprime sa satisfaction après la réussite de cette première édition de l’Appel du Sourou

Il a déjà annoncé que le comité d’organisation prévoit une deuxième édition en 2027 pour maintenir cet élan de solidarité.

Akim KY

