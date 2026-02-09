Yagma : L’Église catholique prie pour la paix et ouvre le jubilé des 125 ans d’évangélisation à Ouagadougou

Le sanctuaire marial de Yagma a refusé du monde le dimanche 8 février 2026. Des milliers de fidèles catholiques, venus des quatre coins de Ouagadougou, ont effectué le traditionnel pèlerinage diocésain, un grand moment de ferveur placé sous le signe de la prière pour la paix au Burkina Faso et dans la confédération des États du Sahel (AES).

Cette édition du pèlerinage revêtait un caractère tout particulier. Elle a été marquée par la célébration de trois événements majeurs de la vie de l’Église catholique au Burkina Faso : les 25 ans de la création de la province ecclésiastique de Ouagadougou, la clôture de la semaine du laïcat et l’ouverture officielle du jubilé des 125 ans d’évangélisation à Ouagadougou.

Présidée par l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, la célébration eucharistique s’est déroulée en présence du Nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger, Monseigneur Éric Savoguidi, du Cardinal Philippe Ouédraogo, des évêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger (CEBN), ainsi que de plusieurs autorités politiques.

Dans son message, Monseigneur Prosper Kontiebo a rappelé la portée spirituelle et historique de cette célébration. « Aujourd’hui, nous avons célébré ici à Yagma trois événements : les 25 ans de la création de la province ecclésiastique de Ouagadougou, la fin de la semaine du laïcat et l’ouverture du jubilé des 125 ans de l’évangélisation à Ouagadougou, sans oublier que c’est notre pèlerinage diocésain », a-t-il déclaré, avant de souhaiter « une bonne fête à tout le monde et un heureux jubilé ».

Revenant sur l’histoire de l’évangélisation à Ouagadougou, l’archevêque a rendu un hommage appuyé aux premiers missionnaires, les Pères Blancs, arrivés au début du XXᵉ siècle. « Ce sont eux qui nous ont apporté la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en 1901 à Ouagadougou. Arrivés en 1900, les conditions n’étaient pas favorables, ils sont repartis à Cila le 22 janvier 1900 avant de revenir le 25 juin 1901 pour implanter la mission », a-t-il rappelé.

Pour Monseigneur Prosper Kontiebo, ce jubilé est un temps d’action de grâce, mais aussi de projection vers l’avenir. « Nous magnifions l’œuvre de nos missionnaires et, en nous appuyant sur leur œuvre, nous prenons courage pour le futur. Ils ont apporté la Bonne Nouvelle par le sacrifice de leur vie. Nous avons reçu la foi pour aussi la transmettre à la génération future », a-t-il souligné.

Il a ainsi invité les fidèles à vivre cette année jubilaire comme un moment fort de foi et d’engagement. « J’invite les chrétiens à faire de ce temps de jubilé un moment de méditation, de gratitude au Seigneur, mais surtout un moment d’élan missionnaire pour le futur », a-t-il insisté, avant d’appeler à la prière pour le pays. « Saisissons également l’occasion de ce jubilé pour implorer les bénédictions du Seigneur sur notre pays, afin que nous retrouvions la paix, le bonheur et la prospérité ».

De son côté, le Nonce apostolique, Monseigneur Éric Savoguidi, a salué la fécondité de l’œuvre missionnaire au Burkina Faso. « Dans le cœur de ce pays, il y a 125 ans, les missionnaires ont apporté beaucoup de fruits, et ces fruits sont vraiment prometteurs », a-t-il affirmé, tout en rappelant les sacrifices consentis. « Plusieurs de leurs frères sont venus ici et ont trouvé la mort, mais cela ne les a pas découragés. Ils ont persévéré dans ce désir de porter la lumière de la Bonne Nouvelle ».

Le diplomate du Vatican a également mis en lumière la vision des premiers évangélisateurs, qui ont très tôt misé sur la formation locale. « Ils ont décidé très tôt de former des fils du Faso au sacerdoce, à la vie religieuse et à la mission de catéchistes. Ils ont eu une belle vision, et les fils de ce pays ont été à la hauteur de la confiance qui leur a été faite », a-t-il souligné.

Monseigneur Éric Savoguidi a exprimé sa joie d’être témoin du rayonnement actuel de l’Église catholique au Burkina Faso. « Que le Seigneur continue de faire rayonner cette Église que j’ai vue aujourd’hui », a-t-il souhaité.

Placée sous le thème « 125 ans d’évangélisation à Ouagadougou : rendons grâce au Christ, fondement de notre foi et de l’espérance du monde », cette célébration a marqué l’ouverture officielle de l’année jubilaire. Le programme du pèlerinage a été ponctué par l’exposition du Saint-Sacrement, la récitation des Laudes, le chapelet et la messe solennelle.

Au-delà de la commémoration, le pèlerinage de Yagma 2026 s’est imposé comme un moment fort de communion, de mémoire et d’espérance, où l’Église catholique a réaffirmé son engagement spirituel pour la paix et l’avenir du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24