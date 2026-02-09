Musique : La chorale Notre Dame du Lac Bam relance le mythique « Good Morning » en featuring avec Melkior

La chorale Notre Dame du Lac Bam marque son retour sur la scène musicale burkinabè avec la sortie de son nouveau single intitulé « Good Morning ». La présentation officielle du titre s’est tenue le dimanche 8 février 2026 à Ouagadougou, en présence des professionnels des médias.

Chanson emblématique des années 1980, « Good Morning », « Bonjour » en français, est reprise en version remix en collaboration avec l’artiste Melkior. Ce morceau, qui a marqué toute une génération, renaît aujourd’hui avec une nouvelle orchestration, un casting renouvelé et un clip vidéo, tout en conservant l’essence du titre original.

Interprétée en mooré, en français, en anglais ainsi qu’en d’autres langues nationales, la chanson met en avant l’importance de la valorisation des langues maternelles comme fondement de l’identité culturelle.

Selon Maria Sawadogo, responsable de la chorale, la reprise de ce titre vieux de plus de 40 ans s’inscrit dans la dynamique actuelle de promotion des langues nationales. « La chanson date du temps de la Révolution. Elle invite chacun à apprendre et à parler sa langue maternelle. Quelle que soit ta communauté, même si tu es allé à l’école, tu dois connaître ta langue, car elle constitue ton identité », a-t-elle souligné.

Pour l’artiste Melkior, également producteur du projet, cette reprise se veut un hommage aux membres de la chorale. « Cette chanson mythique réveillait tout le monde le matin. Beaucoup connaissent le titre sans savoir qui en sont les auteurs. J’ai voulu les honorer à travers cette production et la réalisation d’un clip », a-t-il expliqué.

Émanation du groupe de chants religieux de la paroisse Notre Dame de Kongoussi, la chorale Notre Dame du Lac Bam s’est lancée dans la musique profane en 1978, avant de connaître son apogée en 1980. Après une période de discrétion, elle a amorcé son retour en 2021 avec une production discographique de dix titres.

Le single « Good Morning » et son clip sont disponibles sur clé USB au prix unitaire de 5 000 FCFA.