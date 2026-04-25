Le Capitaine Ibrahim Traoré et les Premiers ministres de l’AES misent sur la puissance culturelle

Le Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience les Premiers Ministres des pays membres de la Confédération AES présents à Bobo-Dioulasso pour la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC).

En présence des Ministres en charge de la culture des trois pays, les Premiers ministres Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO du Burkina Faso, Abdoulaye MAIGA du Mali et Ali Mahaman Lamine ZEINE du Niger ont échangé avec le Chef de l’État autour de la fraternité politique et l’orientation stratégique sur la culture comme pilier de souveraineté et de résistance.

Le Porte-parole de la délégation, le Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye MAIGA au sortir de l’audience avec le Président du Faso et Président de la Confédération des États du Sahel, le Capitaine Ibrahim Traoré, a dit avoir transmis « les salutations fraternelles » des dirigeants du Niger et du Mali, réaffirmant l’unité des trois pays membres de la Confédération.

Leur invitation à la Semaine Nationale de la Culture est accueillie avec gratitude : « Nous lui avons exprimé la gratitude suite à l’invitation qui nous a été adressée de participer aux côtés des braves populations du Burkina Faso. »

Selon le Premier Ministre malien, cette rencontre a permis de rappeler la place centrale de la culture dans la construction de la souveraineté sahélienne. « La souveraineté qui constitue le socle de la Confédération des États du Sahel repose d’abord et avant tout sur la culture. », a-t-il souligné.

Selon lui, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a insisté sur la dimension identitaire et unitaire du projet confédéral. « En réalité nous sommes un même peuple. Il n’y a aucune différence », a-t-il déclaré, tout en indiquant que cette orientation traduit la volonté de bâtir une communauté soudée face aux défis communs : « Nous avons le même combat à mener. Combat contre l’adversité, contre le terrorisme, contre toutes sortes de manipulations… combat surtout contre le sous-développement. »

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso